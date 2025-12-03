



Nyt puhuu Anneli Auer: " Ei ole saatananpalvontaa harjoitettu meillä" – MTV seuraa Tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuulee Anneli Aueria. Str / Lehtikuva Julkaistu 03.12.2025 08:20 (Päivitetty 26 minuuttia sitten ) Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Käräjillä pääsee ääneen tänään Anneli Auer itse. Ennakkovastauksessaan hän on kiistänyt kaikki rikokset. Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle (entiseltä nimeltään) rangaistusta yhteensä 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta. Syyttäjän mukaan uhreja ovat Auerin lapset. Oikeus on kuullut kaikki Auerin aikuiset lapset. Vanhin heistä on lapsesta saakka kertonut, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut. Aikuiseksi kasvettuaan myös kolme nuorinta sisarusta on perunut lapsuuden aikaiset puheensa järkyttävistä tapahtumista. Kolmen nuorimman lapsen mukaan valheelliset kertomukset syntyivät ankarissa olosuhteissa sijaisvanhemmilla MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Turun oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun. Huomenna oikeuden on tarkoitus kuulla Kukkaa ja Auerin veljeä eli lasten sijaisisää. Kello 9.50 Eron jälkeen pariskunnan suhde jatkui Auerin mukaan ystävyyssuhteena. Moottoripyörä jäi Kukalle ja Auer antoi miehelle maksuaikaa maksamaansa pyörään. Kukka soitteli välillä Auerille. Auer kuvailee yhteydenpitoa epäsäännölliseksi, eikä Auer itse juurikaan soitellut Kukalle. Sitten Auer alkoi tapailla muita miehiä.





Kello 9.46

Noin kuukausi tapaamisesta Kukka tuli Auerin luokse niin myöhään, että pariskunta pääsi vihdoin siirtymään uudelle tasolle. Tapaamisia oli muitakin.

Sitten Auer alkoi ihmetellä, miksi Kukalla oli edelleen profiili treffipalstalla. Auer kertoo, että kun hän kysyi asiasta Kukalta, tämä hermostui ja mies muuttui viileäksi Aueria kohtaan.

Auer kertoo, että kerran perheet olivat saunassa yhdessä. Nuorimmat Auerin lapsista olivat yhdessä saunassa Auerin ja Kukan kanssa. Auer kertoo, että Kukka jatkoi saunomista ja hän pesi pienimmät lapset.

Kukan pojat kävivät saunassa keskenään ja Auerin vanhin tytär keskenään.

Alkuvuodesta 2008 pariskunnan välit olivat viileät. Auer kertoo pohtineensa suhteen lopettamista ja Kukkakin kertoi, ettei halua alkaa isäpuoleksi hänen lapsilleen. Pari piti useamman viikon taukoa yhteydenpidossa, sitten he taas näkivät.

– Se oli sellaista soutamista ja huopaamista, on-off-suhde. Kerran käytiin jossain miniristeilyllä, muuten oltiin kotona. Yleensä aika lyhyitä nämä tapaamiset, Auer kertoo.

Touko-kesäkuun vaihteessa 2008 Kukka vei Auerin katsomaan moottoripyöriä ja Auer osti moottoripyörän. Sitten Kukalle tarjoutui työpaikka Helsingistä ja pari tuli siihen tulokseen, ettei halunnut etäsuhdetta. He näkivät kuitenkin vielä kesän aikana ja ajelivat moottoripyörällä.

Kello 9.37

Auer kertoo tavanneensa Jens Kukan netin treffipalstan kautta. Hän kertoo vaihtaneensa ensimmäisen viestin 16. marraskuuta 2007.

Auer kertoo pitäneensä päiväkirjaa, johon kirjasi esimerkiksi suhteensa ongelmia.

– Tykkäsin hänestä, mutta oli ristiriitainen olo hänestä, että jatkaako vaiko ei, Auer kertoo.

Päiväkirja on tutkittu myös poliisin toimesta.

Auer kertoo, että aluksi Jens kävi hänen luonaan yöaikaan, jolloin kaksikko puhui keskenään. Jens myös auttoi häntä.

Auer muistaa, miten hän kerran pussaili olohuoneen sohvalla Jensin kanssa, kun hänen tyttärensä tulivat hihittelemään ja kurkistelemaan olohuoneeseen. Auer kertoi käskeneensä lapsensa pois, mutta nämä tulivat aina uudestaan, jolloin tunnelma lässähti ja Jens lähti pois.

Auer lukee ystävälleen lähettämäänsä kirjettä. Siinä hän kertoo laittaneensa treffi-ilmoituksen ja saaneensa yli sata vastausta, mikä "oli vähän liikaa". Sitten hän tapasi miestä viitisen kertaa, mutta kun pari aikoi viedä suhdettaan intiimille tasolle, lapset häiritsivät ja tilaisuus meni siinä.

– Ei ole helppoa kahdella yksinhuoltajalla, Auer lukee ystävälleen tuolloin kirjoittamastaan kirjeestä.

Hän kertoo, että Jensillä oli tuolloin kaksi teini-ikäistä poikaa.

Kello 9.29

Auer kiistää viiltäneensä koskaan lapsiaan. Hän kiistää, että myöskään hänen vanhin tyttärensä olisi tehnyt tällaista.

– En ole koskaan nähnyt heissä mitään viiltelyn jälkiä. En ole koskaan heidän arpiaan laskenut, mutta viillon jälkiä heillä ei ole koskaan ollut, Auer sanoo.

Auer kommentoi lastensa kehosta lääkärintutkimuksessa löytyneitä arpia, että osa niistä varmasti on aitoja. Hän kiistää kohdistaneensa lapsiin muuta väkivaltaa kuin aiemmin myöntämäänsä ruumiillista kuritusta.

– Ei ole saatananpalvontaa harjoitettu meillä, Auer sanoo.

Hän kertoo, että saatananpalvonta on hänelle yhtä tuttua kuin kaikille muillekin ihmisille eli jotain hän tietää.

– Ainoa mikä mulle tulle mieleen, että nuorin lapsi oli oppinut jostain pihalta sellaisen käsimerkin, joka tarkoittaa pirua. Jukka oli syntynyt 6.6. ja joskus vitsaili siitä, Auer kertoo.

Kello 9.25

Auer kertoo, että perheenisän kuoleman jälkeen sukulaiset kävivät heillä todella paljon Ulvilassa. Melkein joka yöksi tuli joku.

– Senkin jälkeen, kun muutettiin Halisiin, veljeni ja hänen vaimonsa auttoivat hankkimaan sen asunnon mutta eivät käyneet sitten enää niin paljon, Auer kertoo.

Auer kertoo, että vakiorangaistukset perheessä olivat nurkassa seisominen ja kotiaresti. Nurkassa seisomisen tarkoitus oli rauhoittua.

– Joskus olen myös antanut tukkapöllyä ainakin osalle lapsista. Poikani läpsiminen tapahtui 2008 helmikuussa, kun olin laittamassa saunaa päälle ja sillä välin poikani oli keikkunut tuolilla ja kaatunut lasia päin, Auer kertoo.

– Vein hänet olohuoneeseen ja läpsin häntä. Hänelle tuli poskeen pieni mustelma ja sen jälkeen hän oli kaksi päivää koulusta pois.

Auerin mukaan lautastapaus oli vahinko, hänen oli ollut tarkoitus huitaista ilmaan muovilautasella ja se oli osunut poikaa päähän.

– Sitten olohuoneesta kuului huuto, että häneltä tulee verta päästä. Hänellä oli todella sentin haava päässä ja siitä tuli verta.

Auer kertoo, että hänen ei ollut todellakaan tarkoitus satuttaa lasta. Hän hoiti pojan haavan.

Kello 9.19

Auer kertoo, että hänen perheensä näki Auerin veljeä lähinnä isovanhempien luona ja perhejuhlissa.

Perheenisän kuolema henkirikoksen uhrina johti "totaaliseen elämänmuutokseen". Aluksi perhe asui Ulvilassa tilapäisasunnossa ja sitten perhe muutti Auerin vanhempien luokse.

– Vanhemmat kaksi lasta olivat tosi surullisia. Poikani reagoi oksentamalla. Se oli heille tosi kova. Nämä nuoremmat olivat sen verran nuoria, etteivät tajunneet siinä vaiheessa mitä tarkoittaa, että isä on kuollut, Auer kertoo.

– Se oli tosi ahdistavaa aluksi. Murhatutkimukset ja muutos, mua pelotti silloin aluksi. Yritin käyttäytyä lasten edessä normaalisti. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen ei ollut tosiaankaan helppoa.

Auer kertoo käyneensä traumaterapeutilla Turkuun muuttamisen jälkeen. Myös vanhemmat lapset saivat kriisiapua.

– Aluksi siitä oli henkilökohtaisesti apua, lapsille varmaan myös. Mutta lapset eivät olleet kauheen innokkaita käymään siellä.

Kello 9.13

Aluksi Anneli Auerille esittää kysymyksiä hänen puolustusasianajajansa Markku Fredman. Auer istuu oikeussalin keskellä sijaitsevaan todistajanpöytään.

Oikeuden puheenjohtaja toteaa, ettei syytetyllä ole velvollisuutta puhua totta.

Fredman pyytää Aueria kertomaan nuoruudestaan ennen Jukka S. Lahden kanssa avioitumista.

Auer kertoo valmistuneensa kauppakorkeakoulusta ja seurustelleensa vuosia erään toisen miehen kanssa ennen Lahtea. He asuivat ensin Turussa ja Raisiossa, jolloin heille syntyivät ensimmäiset lapset.

Sitten Lahti sai töitä Porista ja perhe muutti Ulvilaan, jossa syntyi nuorin lapsi.

Perhe eli Auerin mukaan tavallista perhearkea, lapsilla oli hyvät välit keskenään. Kaksi vanhinta lasta leikki keskenään ja kaksi nuorinta keskenään.

Sukulaisiin oli Auerin mukaan hyvät suhteet, he kävivät usein tapaamassa Auerin vanhempia eli lasten isovanhempia. Ja tapasivat myös muita sukulaisia, kuten Auerin veljeä, josta tuli myöhemmin lasten sijaisisä.

Kello 9.07

Oikeudenkäynti alkoi.

Kello 8.55

Anneli Auer on saapunut oikeuteen. Hän kommentoi vain yhden virkkeen mittaisesti medialle kuulemistaan.

– Ihan hyvä tunnelma, hän totesi median kysymykseen, millä mielin hän saapui oikeuteen.

Tämän enempää hän ei tahtonut kommentoida kuulemistaan medialle.

Kello 8.36

Turun oikeustalon aulassa käy kuhina, kun media odottaa Auerin saapumista paikalle. Paikalla on valtakunnanmedian lisäksi Pekka Lehdon ohjaama dokumenttiryhmä. Lehto tiimeineen on median lailla seurannut käsittelyä alusta saakka.

Kello 8.19

Hyvää huomenta Turusta!

Anneli Auerin kuuleminen on kerännyt erittäin runsaasti mediaa paikalle jo heti oikeustalon avautumisen jälkeen. Auer saapuu tänään henkilökohtaisesti kuultavaksi oikeussaliin.