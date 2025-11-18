Auer-käräjät jatkuvat tänään tiistaina Turussa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus jatkaa tänään Anneli Auerin toiseksi nuorimmasta tyttärestä lapsuudessa kuvattujen haastatteluvideoiden katsomista.

MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa tänään oikeudenkäsittelyä Turun oikeustalolla.

Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on nyt kuullut todistajina kahta Auerin nuorinta lasta. Kaikki hänen lapsensa ovat nykyisin aikuisia.

Auerin toiseksi nuorin tytär todisti viime viikon torstaina oikeudessa. Tämän jälkeen oikeus alkoi katsoa oikeuspsykologian ammattilaisten kuvaamia videoita, joissa haastatteluhetkellä 9-vuotias tyttö kertoi karmeuksista, joita hän oli kertomansa mukaan kohdannut äitinsä luona asuessaan 5–6-vuotiaana.

Auer ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka (aiemmalta nimeltään) ovat suorittaneet jo tuomionsa väkivalta- ja seksuaalirikoksista, joista syyttäjä vaatii heille nyt rangaistusta. Syyttäjän mukaan rikosten uhreja ovat Auerin lapset. Auer tuomittiin aikoinaan 7,5 vuoden ja Kukka 10 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Aikuistuttuaan Auerin kolme nuorinta lasta peruivat puheensa lapsuuden aikaisista tapahtuvista ja väittävät nyt, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut. Lasten mukaan kertomukset äidin ja vanhimman siskon kauheista teoista syntyivät sijaisvanhempien painostuksesta.

Auerin vanhin tytär on alusta saakka kertonut, ettei perheen lapsiin ole koskaan kohdistettu syytteiden mukaisia vakavia väkivalta- ja seksuaaliväkivaltatekoja.

