Auer-käräjät jatkuvat tänään Turussa. Aamulla ääneen pääsee Anneli Auerin ex-miesystävä Jens Kukka ja hänen jälkeensä oikeus kuulee Auerin veljeä, joka toimi Auerin lasten sijaisisänä.

Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle (entiseltä nimeltään) rangaistusta yhteensä 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta. Kukka kiistää kaikki rikokset. Syyttäjän mukaan uhreja ovat Auerin lapset.

Oikeus on kuullut kaikki Auerin aikuiset lapset. Vanhin heistä on lapsesta saakka kertonut, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut. Aikuiseksi kasvettuaan myös kolme nuorinta sisarusta on perunut lapsuuden aikaiset puheensa järkyttävistä tapahtumista.

Kolmen nuorimman lapsen mukaan valheelliset kertomukset syntyivät ankarissa olosuhteissa sijaisvanhemmilla

MTV:n rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén ja rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraavat oikeudenkäyntiä paikan päällä Turun oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Ensi viikolla oikeuden on tarkoitus kuulla Auerin lasten sijaisäitiä.

Kello 9.12

Kukka on asettunut todistajanaitioon oikeussalissa. Auer istuu oman puolustajansa Markku Fredmanin vieressä.