Auerin 28-vuotias tytär käräjillä: "Mä en erityisesti tykännyt Jensistä" – MTV seuraa Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuulee tänään Anneli Auerin vanhinta tytärtä. Lehtikuva Julkaistu 26.11.2025 08:33 (Päivitetty 16 minuuttia sitten ) Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Auer-käräjillä oikeus kuulee tänään Anneli Auerin vanhinta lasta, 28-vuotiasta tytärtä. Hän on kiistänyt alusta saakka, että mitään rikoksia olisi koskaan tapahtunut. Kuuleminen eroaa merkittävästi Auerin kolmen nuoremman lapsen aiemmista kuulemisista. Heidät Varsinais-Suomen käräjäoikeus on kuullut jo viimeksi kuluneiden viikkojen aikana. MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Turun oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun. Aikuistuttuaan myös kolme nuorinta sisarusta on perunut puheensa lapsuutensa aikaisista rikoksista. He ovat aiemmin syyttäneet paitsi äitinsä ja tämän ex-miesystävän Jens Kukan (muuttanut nimeään myöhemmin) tehneen heille pahaa, myös vanhimman isosiskonsa osallistuneen aikuisten kanssa näihin iljettäviin tekoihin. Vanhin sisaruksista oli väitettyjen tekojen alkaessa 9-vuotias. Auerin nuorimmat lapset ovat aikuisiksi kasvettuaan kertoneet, että valheelliset kertomukset syntyivät sijaisvanhempien painostuksessa sijaiskodin ankarissa olosuhteissa. Käräjät ovat nyt puolivälissä. Oikeuskäsittelyn on tarkoitus jatkua tammikuun puolenvälin yli. Lue aiempi juttu: Auer-käräjät: Peitepoliisi "Seppoa" ei tarvita oikeuden eteen kuultavaksi – MTV seurasi Auerin 12-vuotias poika äitinsä ja isosiskonsa puheista: "Voitaisiin murhata mummi ja vaarikin ja muita sukulaisia"





Kello 9.48

Tyttö muistaa sanoneensa äidilleen jossain vaiheessa koskettavat sanat.

– Sanoin, että kai me nähdään, kun olen aikuinen. Koska mä pelkäsin, enkä tiennyt mitä tapahtuu, tyttö kertoo.

Tyttö kuvailee pienten lasten vastaanottokeskuksen oloja ankeiksi. Hänen mukaan työntekijät tekivät parhaansa, mutta olot olivat silti ankeat.

– Olin kuitenkin 12-vuotias, enkä ymmärtänyt, miksi olin siellä. Me tukeuduttiin todella paljon toisiimme.

Tyttö kertoo, että sukulaiset kävivät katsomassa heitä. Sekä isän siskot, että äidin vanhemmat ja veli vamoineen.

Lapset odottivat, että äiti tuomitaan syyttömäksi.

– Mutta siihen saakka meidät sijoitettaisiin. Oletus oli se, että muutetaan joko yhdessä äidin veljen ja tämän vaimon luo tai sitten meidät erotetaan ja viedään SOS-lapsikylään, tyttö kertoo.

Tyttö kertoo, että odotti paljonenonsa perheeseen muutolta.

– Me odotettiin, että olisi taas vapaampaa, eikä niin laitosmaista. ja että saataisiin olla yhdessä, tyttö kertoo.

– Muistan kun käytiin päivävierailuilla, siellä oli itse tehtyä pizzaa. Mä luulin, että me tullaan syömään siellä hyvää ruokaa, ollaan paljon yhdessä ja se on hyvä koti.

Kello 9.43

Tyttö kertoo, ettei muista Jens Kukasta paljoakaan. Eikä myöskään vierailuista tämän luona.

– Hän oli sinänsä merkityksetön ihminen mun elämässä, mä vietin paljon aikaa kavereiden kanssa.

Tyttö kiistää, että Kukka oli tehnyt hänelle koskaan mitään seksuaalisia tekoja.

– Ei tapahtunut, hän vastaa Fredmanille.

Tyttö kertoo, ettei ole ollut Kukan kanssa koskaan kahden kesken. Jossain vaiheessa Kukka katosi kuvioista, ja sen jälkeen tyttö on nähnyt miestä yhden kerran ohimennen.

Sitten äidin elämään tuli "Seppo", joka paljastui myöhemmin peitepoliisiksi.

– Hänestä minulla oli positiivisempi fiilis, hän oli sopivampi äidin poikaystäväksi. Muistan, että kävimme uimassa hänen kanssaan sisarusteni kanssa. Hän katosi kuvioista samaan aikaan, kun äiti vietiin. Kun äidistä yritettiin tehdä syyllistä iskän murhaan, tyttö kertoo.

– Mä muistan sen päivän, kun meidät vietiin pienten lasten vastaanottokotiin. Me oltiin veljen kanssa kahdestaan kotona.

Sosiaalityöntekijät tulivat ja veivät lapset. Silloin tyttö sai tietää äitiinsä kohdistuvista epäilyistä.

– Se tuntui ihan hirveeltä. Pelkoa ja epävarmuutta. Ei voinut käsittää sitä. Me oltiin tosi suruissamme ja peloissamme, että mitä äidille tapahtuu, milloin me nähdään häntä ja miksi tällaisia syytteitä on.

Kello 9.37

Aluksi Turun Halisissa oli vaikeaa, mutta tyttö kertoo saaneensa nopeasti koulusta kavereita. Sen jälkeen hän vietti paljon aikaa heidän kanssaan. Hän myös pelasi pikkuveljensä kanssa tietokonepelejä, katsoi leffoja ja ulkoili.

– Nyt kun asuttiin lähempänä ja äiti oli jäänyt leskeksi, kyllä mä koin, että nähtiin enemmän sukulaisia. Oltiin yökylässä mummilla ja kesällä voitiin olla helposti viikkokin heidän veneellään, tyttö kertoo.

– Siihen nähden, että me oltiin menetetty isä, asiat alkoivat näyttää paremmalta ja mennä eteenpäin. Kyllä isän kuolemaa käytiin läpi, meidän perheessä on aina puhuttu avoimesti.

Tyttö muistelee, että hänen äitinsä ja Jens Kukka tapasivat nettikeskustelupalstalla. Mies kävi perheen luona ja perhe kävi siellä.

– Jens ei ollut ensimmäinen ihminen, jonka hän tapasi. Mutta tavallaan halusin suojella äitiä. Mä en erityisesti tykännyt Jensistä, ehkä sen takia, ettei hän ollut paras poikaystävä äidille. Mutta ihmisenä hän oli ihan ok, tyttö kertoo.

Kello 9.31

Nyt tyttären kuuleminen alkaa. Ensin hänelle esittää kysymyksiä Auerin puolustaja Markku Fredman. Hän kysyy perheen elämästä Ulvilassa.

Tyttö muistaa, että isä teki pitkää päivää töissä ja elämä oli hyvää. Tyttö oli isänsä kuoleman aikaan 9-vuotias. Tyttö muistaa, että lapsilla oli kavereita lähistöllä.

Vanhemmilla ei käynyt paljon vieraita, sillä perhe oli muuttanut Varsinais-Suomesta Ulvilaan ja kaikki tuttavat olivat jääneet kauas. Sukulaiset asuivat myös kaukana, mutta perhe tapasi heitä jonkin verran

– Mun mielestä meidän sisarusten välit oli pienestä pitäen läheiset ja tultiin hyvin toimeen. Pieniä kinasteluja oli, niin kuin lapsilla yleensäkin. Mutta leikittiin yhdessä paljon ja meillä oli yhteisiä ystäviäkin, tyttö kertoo.

Kun perheenisä kuoli, lapset muuttivat ensin Turkuun isovanhemmilleen ja myöhemmin äitinsä kanssa Turun Halisiin.

– Se oli lapselle pelottavaa, kun ei tiennyt, mitä tapahtuu. Mutta saatiin tukea mummista ja vaarista. Alkuun se oli surullista, kun iskä oli kuollut ja piti jättää kaikki kaverit, tyttö kertoo.

– Pikku hiljaa elämä alkoi voittaa. Äiti oli kotona ja teki töitä ja lähellä asuvat sukulaiset olivat tukena. Mä ihmettelen vielä tänäkin päivänä, miten äiti jaksoi hoitaa meitä niin hyvin, kun sen mies oli kuollut ja hän joutui ottamaan yksin vastuun meistä lapsista.

Vanhimpana lapsena tyttö sai vastuuta enemmän.

Kello 9.22

Todistajanpaikalla oikeussalissa istuu Auerin 28-vuotias tytär. Hänellä on pitkät tummat hiukset ja hän on sisartensa tapaan kaunis nuori nainen.

Tytär istuu tyynenä paikoillaan. Myös hänen äitinsä Anneli Auer on salissa paikalla. Auer on aiemmin kertonut MTV:lle, että haluaa seurata kaikkien neljän lastensa kuulemiset ja näin hän on toiminut myös kolmen nuorimman lapsensa kanssa.

Kello 9.20

Oikeudenkäynti jatkuu nyt julkisena. Media ja muu yleisö pääsivät saliin.

Kello 9.14

Oikeudenkäynti alkoi suljetuin ovin.

Kello 8.53

Hyvää huomenta Suomen Turusta!

Oikeudenkäynnin o n tarkoitus alkaa kello 9. Paikalla on runsaasti mediaa ja käräjäoikeus jakaa jälleen tuttuun tapaan tikettejä oikeussaliin. vain tiketin saaneet mahtuvat saliin istumaan.