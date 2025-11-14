



Auerin tytärten liikuttavat viestit toisilleen vuosien eron jälkeen: "Ootko sä keneks luulen?" Auerin kolme nuorinta lasta joutui eroon vanhimmasta siskostaan sen jälkeen, kun sisarusparvi sijoitettiin enolleen ja vanhin sisko joutui muuttamaan sieltä pois. MTV Julkaistu 16 minuuttia sitten Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi "Moi. Ootko sä keneks luulen vai oonks sekottanu toiseen henkilöön?" Näin alkoi liikuttava viestiketju Anneli Auerin lasten välillä sen jälkeen, kun he eivät olleet saaneet tavata toisiaan kahdeksaan vuoteen. Sisarusten välit olivat katkenneet pian sen jälkeen, kun vanhin sisko oli muuttanut pois sijaisvanhempien luota kesällä 2010. Myöhemmin vanhinta siskoa kiellettiin olemasta missään yhteydessä pikkusisaruksiinsa. Lapset ovat kertoneet, että sijaisvanhemmat demonisoivat sisarusparven vanhimman lapsen nuorimpien sisarusten silmissä. Nuorimmat sisarukset alkoivat uskoa, että isosisko tappoi äidin kanssa perheen isän. Heinäkuussa 2019 Auerin toiseksi nuorin tyttö alkoi yllättäen seurata vanhinta siskoaan Instagramissa. Tässä jutussa on purettu tekstiksi lähes kaikki siskosten väliset ensimmäiset viestit vuosia kestäneen tauon jälkeen. Viestit ovat kirjallisia todisteita rikosoikeudenkäynnissä, jota käydään parhaillaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Oikeus toimitti todisteet MTV:lle tänään perjantaina. – Ja anteeks jos tungettelen, isosisko jatkoi kohteliasta viestiään pikkusiskolleen. – Oon se… pikkusisko vastasi.





Vasemmalla puolella kirjoittaa pikkusisko, oikealla isosisko.

Ketjun siniset viestit ovat isosiskolta ja harmaat pikkusiskolta.MTV

"Mitä sulle kuuluu nykyään?"

Sisarukset alkoivat jutella keskenään.

– Mitä sulle kuuluu nykyään? Ihan älyttömän kauan, ku oon viimeks kuullu kenestäkään, isosisko kirjoitti.

– Ihan hyvää kuuluu tällä hetkellä… Ja joo, siit on ihan liian pitkä aika, pikkusisko vastasi lisäten perään surunaamaemojin.

Pikkusisko kysyi isosiskoltaan, miten tämä sai tietää nuorimpien siskosten nykyisen sijoituspaikan. Isosisko oli laittanut sijoituspaikan sosiaalityöntekijälle sähköpostiviestin.

Sisarusparven nuorin oli muuttanut pois sijaisvanhempien luota noin puolta vuotta aiemmin 14-vuotiaana.

Toiseksi nuorin sisar oli lähtenyt tuolloin vaihto-oppilaaksi Uuteen-Seelantiin. Hän oli kuitenkin palannut Suomeen muutaman kuukauden kuluttua, koska kärsi vieraassa maassa erilaisesta psyykkisestä oireilusta. Hän asui nyt samassa lastensuojelulaitoksessa nuorimman siskon kanssa.

– Äitil oli tullu joku ilmoitus ja kerto mulle siitä, isosisko vastasi pikkusiskon kysymykseen.

– Joo, tosi kiva, että ootte päässy pois (sijaisvanhempien nimet) ainaki mun mielestä. Mut pääasia, et kaikki on ihan hyvin.

Isosisko kertoi miettineensä kaikki kuluneet vuodet, että pikkusisarukset ovat turvassa ja voivat elää normaalia elämää.

Sinertävät viestit ovat isosiskolta, harmaat pikkusiskolta.MTV

"Jännittää ihan sikana"

Pikkusisko kertoi miettineensä paljon, miten vanhimmalla siskolla menee.

– No, se on kiva kuulla. Välil oon aatellu, et ootte tyyliin unohtanut mut, isosisko vastasi.

– En oo unohtanu! Pikkusisko vastasi.

Isosisko kysyi veljen ja nuorimman siskon kuulumisia. Pikkusisko kertoi, että’ näille kuuluu hyvää.

– En tiiä, mitä pitäis sanoo, ku en aatellu, et tällee vois käydä tai ku on nii pitkä aika, isosisko kirjoitti.

– Niin. Tää on kyl nii outo tilanne, pikkusisko vastasi.

– Nii on ihan kaikin puolin. Olis kiva joskus vaihtaa enemmänkin kulumisii ja ehkä joskus sit nähdäkki, ku olis valmis. Tietty sopii siitä sossujen ja muitten kaa.

– Nii ois. Ja mä ainakin oisin valmis siihen.

– On kyl tosi ihana kuulla. Mäki oisin, vaik kyl jännittää ihan sikana.

– No niin muaki jännittää.

Pikkusisko kysyi, miten sisarusten äidille menee.

– Äitil menee ihan hyvin, silläki on ikävä teitä tietty. Ei oo mistää vihanen ja toivoo vaa hyvää teille. Ja mummil kans. Sen varmaa tiesitki, et vaari menehtyi? Isosisko kirjoitti.

Pikkusisko vastasi tienneensä. Isosisko kertoi, että on ajatellut ottaa muistotatuoinnin vaarin kunniaksi.

– Ku oli mulle kuitenki se isähahmo kaikki noi vuodet.

– Kaunis ajatus… pikkusisko vastasi.

Sinertävät viestit ovat isosiskolta, harmaat pikkusiskolta.MTV

Unia sisaruksista

Isosisko harmitteli, etteivät pikkusisarukset päässeet katsomaan vaaria. Mummin he vielä voisivat halutessaan tavata.

– Onks teil silti ihan ok välit (sijaisvanhempien nimet)? Tietty jos haluut kertoo, miks lähitte sielt, mut ei oo pakko. Ku eihä me ees tunneta oikee enää, mut olis kiva tutustuu uudestaa, isosisko kirjoitti.

– Kyl meil on iha ok välit. Ja ois kyl ihanaa tutustuu uudestaan, pikkusisko vastasi.

Isosisko sanoi, ettei halua painostaa pikkusiskoa tapaamiseen. Hän kertoi olevansa iloinen siitä, että kuulee pikkusiskostaan.

– Ku vaan nähny välil unii, ku oltiin pienii ja kaikki hyvin. Mut osa musta ei edes uskonu, et enää ikinä oltais yhteyksissä. Mut oon tosi ilonen, et täällä (Instagramissa) seurasit, isosisko sanoi.

– Mäki oon nähny kauheesti unia niist ajoista ja siitäki, et nähtäis uudestaan. Ja nään niit melkein joka yö, pikkusisko paljasti.

– Joo siis mäki nään välil useemman kerran viikossa ja sit ihan tosi raskas olo sen jälkeen, ku osa tuntuu niin todellisilta.

Tytöt vaihtoivat keskusteluaihetta opiskeluihinsa. Pikkusisko kertoi käyvänsä lukiota, isosisko kertoi ammatillisista opinnoistaan ja siitä, että opiskelee ammattikorkeakoulussa.

– Haluisin elokuvaohjaajaksi, pikkusisko paljasti.

– Toi ois kyl siistii, isosisko vastasi.

Vasemmanpuoleiset viestit ovat pikkusiskolta ja oikeanpuoleiset isosiskolta.MTV

Sisarukset puhuivat pikkusiskon vaihto-opiskelusta. Isosisko kertoi poikaystävästään ja lemmikkimarsuistaan.

– Oon oikeesti nii liikuttunu nyt, pikkusisko sanoi äkisti.

– Älä, sama. Ja oon niin ilonen, et sust on kasvanu tolalnen, pelkäsin, et mitä on jäljellä, ku ootte siel (sijaisvanhempien nimet) asunu. Oon vaan ihan hiton helpottunu, et voit ja voitte hyvin, isosisko vastasi.

Isosisko kirjoitti, että ymmärtää sisarusten taustojen hankaloittavan välillä asioita.

– Mut kuitenki, et on se niin sanotusti normaali elämä ja tavoitteita ja et menee hyvin, hän lisäsi.

Sisarukset viestittelivät pikkusisarusten sijoituspaikasta. Sitten he alkoivat keskustella siitä, miten sisarukset voisivat nähdä keskenään ja pitäisikö tapaamisessa olla sosiaalityöntekijä tai tukihenkilö paikalla.

Pikkusisko kertoi aikovansa hankkia kissan, kun muuttaa omaan asuntoon. Isosisko kehui kissoja söpöiksi ja alkoi kertoa marsuistaan.

Isosisko lähetti pikkusiskolleen valokuvia kolmesta marsustaan. Pikkusisko tykkäsi kuvista sydänemojilla.

22:45 MTV:n rikostoimittajat kertovat, mitä Auer-käräjillä on tapahtunut viimeisten kahden viikon aikana. Katso video.

"Voiks kertoo äitille terveisiä"

Tyttöjen keskustelu palasi mahdolliseen tapaamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin. He puhuivat myös yhteydenpitokiellosta, joka Auerille ja hänen vanhimmalle tyttärelleen oli määrätty.

Määräyksen mukaan äiti ja sisko eivät saa olla yhteydessä sisarusparven kolmeen nuorimpaan lapseen.

– Me ei saatais häiritä sua, mut jos ite haluut olla yhteydessä, se on ok, isosisko yritti selittää määräystä pikkusiskolleen.

Hän lisäsi, ettei ole sataprosenttisen varma määräyksen sisällöstä.

– Mun mielestä täl hetkel mitää yhteydenpitorajoitusta ei oo voimassa, pikkusisko vastasi.

Pikkusisko vei keskustelun äitiinsä.

– Voiks kertoo äitille terveisiä. Että se on mulle rakas ja mulla on ikävä sitä… pikkusisko kirjoitti.

Isosisko lupasi kertoa ja lisäsi, että pikkusisko voisi laittaa halutessaan äidille itsekin viestiä. Isosisko kysyi, tahtoiko pikkusisko äidin yhteystiedot, mihin tämä vastasi myöntävästi.

Harmaat viestit ovat pikkusiskolta, sinertävät isosiskolta.

"Miks vasta nyt?"

Kesken keskustelun isosisko kertoi saaneensa keskustelun aikana postiluukustaan kirjeen. Kirje oli pikkusiskon sosiaalityöntekijältä.

Pikkusisko oli pyytänyt sosiaalityöntekijäänsä ottamaan yhteyttä isosiskoon, sillä hän halusi tavata tämän. Tyttöjen keskustelusta selviää, että hieman tämän jälkeen isosisko oli pikkusiskon pyynnöstä tietämättä laittanut sähköpostia pikkusiskon sosiaalityöntekijälle sama ajatus mielessään.

Sisarukset olivat siis toisistaan tietämättä ottaneet samoihin aikoihin yhteyttä toisiinsa.

– Saaks kysyy, et mikä muutti sun mielen? Tai miks vasta nyt? Isosisko kysyi pikkusiskoltaan.

– Oon jo pidemmän aikaa miettinyt, et haluisin tavata ja näin. Mut vast sit, ku muutettiin pois (sijaisvanhempien nimet) luota, nii aloin enemmän miettii omi lavoillani ja tajusin, et voin tehä, mitä ite haluun ja mikä tuntuu must itsestäni oikeelta, pikkusisko vastasi.

Isosisko kysyi, kohdeltiinko pikkusisaruksia sijaisvanhempien luona huonosti. Hän kertoi yrittäneensä ottaa pikkusisaruksiinsa vuosien varrella yhteyttä monin eri keinoin, mutta ei saanut koskaan vastausta.

– Siit ajast, ku asuttii niil on aika vaikee puhuu, pikkusisko vastasi.

– En yhtää epäile, kylmät väreet tulee itelki, ku ajattelen, isosisko vastasi.

– Ne ei tosiaankaan ollu täydellisii, mut en oo myöskään vihanen niille mistään, koska tuntuu, et niil oli aika paljon omii ongelmii. Kyl silti jotkut asiat, mitä ne teki, oli tosi väärin.

– No älä. Se miten muaki kohdeltiin, ku olin 12v LAPSI. Mut pääasia, että pääsitte nyt pois.

– Niinpä.

Vasemmanpuoleiset viestit ovat pikkusiskolta, oikeanpuoleiset isosiskolta.MTV

"Muuttaisin monta asiaa"

Isosisko kertoi olevansa innoissaan siitä, että pikkusisko haluaa tavata hänet.

– Jos ois mahdollista, mä muuttaisin niin monta asiaa meidän menneisyydessä, pikkusisko vastasi ja lisäsi toivovansa, että olisi muuttanut pois sijaisperheestä silloin, kun isosiskokin lähti sieltä.

– Se oli tosi hyvä paikka loppupeleissä. Sain elää seminormaalia elämää, isosisko vastasi.

– Nii… Meidän elämä sit taas oli kaukana normaalista, niinku varmaan voit kuvitella…

– Uskon… Usein mietin, mitäköhän siel suljettujen seinien takaa oikein tapahtuu.

Sisarukset jatkoivat keskustelua taustoihinsa. Isosisko kertoi kärsineensä siitä, että koulussa koulukaverit olivat saaneet selville hänen perhetaustansa.

Pikkusisko kertoi, että kaikki hänen kaverinsa tietävät niistä.

– Ainaki jonkin verran, pikkusisko kertoi.

– Joo, ja se on kuitenkin osa sua, minkäs sille voi, isosisko vastasi.

– Niinpä.

– Pakko vaa jaksaa eteenpäin, aikuisena on niin paljon helpompaa oikeesti.

– Uskon.

– Ku ei enää jutella perheistä nii paljoo, ni ei tarvii alkaa selittää.

Vasemmalla puolella kirjoittaa pikkusisko, oikealla isosisko.

"Mä itken niinku jo nyt"

Tytöt palasivat jälleen keskustelemaan tapaamisesta.

– Haluisiks ehkä nähä jo pe? Ei mikään pakko!! Jos itekää uskallan, isosisko kirjoitti.

– Mun puolest joo, pikkusisko vastasi.

– Okei, no ehkä tsemppaan itteni siihe sitte.

– Juu.

Tytöt jatkoivat keskustelua tapaamisjärjestelyistä.

– Ehkä vähä hassu jossai kahvil ja sit alkaa itkee. Tai siis en tiiä, milt se tuntuu. Oon aina kuvitellu, et alan vaa vollottaa, en tiiä. Kauheet paineet, isosisko kirjoitti.

– No joo. Mä itken niinku jo nyt, pikkusisko vastasi.

– Mul tuli alus pari tippaa. Siis oon tosi tunteelline, mut ei oo menny aivoihi asti, et tää on totta.

– Joo, sama.

– Oon vaa nähnyt unia, et kaikki on hyvin, mut en osannut uskoo. Ku mul on äiti ja mummi ja kumppani ja kavereita, mut ei oo sama, ku oma sisko, isosisko kirjoitti ja lisäsi perään itkuhymiön.

Vasemmalla puolella viestittelee pikkusisko, oikealla isosisko.

"Onks mummi puhunu mitää meist?"

Isosisko kirjoitti, että pitää hyvänä sitä, että nuoremmilla sisaruksilla on ollut toisensa. Isosisko kertoi, ettei veli ollut halunnut ottaa yhteyttä häneen.

– Ku laitoin sossun kautta yhteystiedot, isosisko selitti.

Sisarukset puhuivat hetken lapsuudenaikaisista lempinimistään.

– Onks mummi puhunu mitää meist tai niinku mite se suhtautuu tähän kaikkeen? Mul on ihan kauhee ikävä sitä, pikkusisko kirjoitti.

– Mummilla on kans ollut tosi kova ikävä ja on ollu huolissaan teistä, niinku me kaikki.

Isosisko kertoi, että siskosten äiti oli käynyt juuri mummin luona ja kertonut pikkusiskon yhteydenotosta.

– Kuulemma mummil ainaki tippa linssis ja äitil kans, isosisko kertoi.

Vasemmalla viestittelee pikkusisko, oikealla isosisko.

"Se on nii kipee paikka"

Isosisko kertoi, että aina kun hän vierailee mummin luona, puhe kääntyy jossain kohtaa pikkusisaruksiin.

– Voih, nyt alan taas itkee, pikkusisko vastasi.

– Itelle se on nii kipee paikka, etten haluu puhuu, mut ne aina jaarittelee. Mut oot tosi rohkee, kun uskalsit sanoo, et haluut nähä. Oon tosi ylpee siitä, millanen susta on tullu. Ku pelkäsin, et ootte ihan rikki, isosisko sanoi.

Sisarusten keskustelu palaa sijaisvanhempiin ja Auerin perheen rankkoihin kokemuksiin.

– Vaikka onkin läheisii ystävii, ni ei ne oo siinä myllytyksessä ollu, mihin me jouduttiin, isosisko kirjoitti ja kiitteli sitä, että voi ehkä joskus vielä jakaa kokemuksiaan sisarustensa kanssa.

– Ei kenenkään pitäis joutua sellaseen. Ihmettelen, miten musta kasvo toimiva aikuinen.

Pikkusisko kertoi olevansa ylpeä isosiskostaan ja iloinen tämän puolesta.

– Mut aattelen, et ku asuttiin viel Ulvilas, meil oli ihan hyvä perhe ja välittävät vanhemmat ja saatiin hyvä kasvatus, niinku perusteet kunnossa. Et sai sit aina jostai kuitenki voimaa jatkaa eteenpäi, isosisko kirjoitti.

– Vitsit, ku tuntuu, et viimeset vuodet vaa valu hukkaan. Ja suurin osa lapsuudesta meni pilalle, pikkusisko vastasi.

– Älä. Mut onneks ollaan viel nuorii kuitenki.

Tytöt keskustelevat siitä, saivatko nuorimmat sisarukset käyttää kännykkää sijaisvanhempien luona. Pikkusisko kertoo, että he saivat käyttää "kivikautista" Nokiaa.

– Tuntuu, et sossuil ei ollu tarpeeks aikaa tutkii, mitä meil siel tapahtus, pikkusisko sanoo.

– No niinpä, ensinnäkin heidän ei ois pitäny kattoo sormien läpi sitä, et (sijaisvanhempien nimet) esti meidän näkemisen, isosisko vastasi.

Sisarusten viestiketju on leikattu tästä kohtaa poikki. Heidän keskinäiset viestinsä ovat todisteena oikeudenkäynnissä, jossa syyttäjä vaatii parhaillaan Auerille ja tämän ex-miesystävälle rangaistusta 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta.

Syyttäjän mukaan rikosten uhreja olivat Auerin lapset. Aikuistuneiden lasten mukaan mitään rikoksia ei koskaan tapahtunut.