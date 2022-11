Mikko Hyppönen epäillystä Vastaamon-hyökkääjästä: Hyvin tunteeton ja raaka – näin läpimurto saavutettiin tutkinnassa

Viime viikolla uutisoitiin, että Helsingin käräjäoikeus on vanginnut poissaolevana 25-vuotiaan miehen , jota epäillään Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta.

– Täytyy onnitella poliisia. Selvästi on tehty läpimurto, koska ollaan päästy näin pitkälle, että on nimetty epäilty ja on jätetty pidätysmääräys.