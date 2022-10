25-vuotias suomalaismies vangittu poissaolevana Vastaamon tietomurrosta epäiltynä

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut eilen poissaolevana noin 25-vuotiaan miehen epäiltynä Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtotutkinnassa, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Mies on etsintäkuulutettu, ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.