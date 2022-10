Vastaamon tietomurrosta epäilty Kivimäki kiistää syyllisyytensä Twitterissä: En ole osallistunut rikolliseen toimintaan sitten teinivuosieni

Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen poissaolevana 25-vuotiaan Kivimäen Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäiltynä. Mies on aiemmin tuomittu käräjillä alaikäisenä tehdyistä tietoverkkorikoksista.

Kivimäki on etsintäkuulutettu

Kivimäki on etsintäkuulutettu, ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Poliisin tietojen mukaan epäilty oleskelee parhaillaan ulkomailla. Nykyään hän käyttää toista etunimeään Aleksanteri.

Kivimäellä on kotiosoite Espoossa, mutta poliisin mukaan hän on kuitenkin ollut viime vuosina ulkomailla.

– En usko, että poliisi luulee minun olevan tämän teon takana, on absurdia väittää, ettei Isolta-Britannialta saisi tarvittavaa oikeusapua kotietsinnän suorittamiseksi, Kivimäki kirjoittaa Twitterissä.

– Tulen Suomeen vaikka huomenna kunhan saan vastata syytteisiin vapaalla jalalla. Tällä hetkellä oikeusturvani on vakavasti vaarantunut koska minut on tuomittu vangittavaksi salaisessa oikeudenkäynnissä, joten Suomeen palaaminen on mahdotonta.