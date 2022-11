Rikostoimittajat: Vastaamo-epäilty ei ole ”tähtihakkeri” vaan tuomittu rikollinen, jota epäillään nyt erittäin härskistä teosta – ”Törkeää toimintaa, jos on syyllinen”

Vuoto koskettaa kymmeniä tuhansia Vastaamon entisiä asiakkaita. Noin 22 000 ihmistä on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

KRP tiedotti tutkinnan edistymisestä ja epäillyn löytymisestä perjantaina. Tiedotteen julkaisuun mennessä mies oli jo vangittu poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisin mukaan mies oleskelee parhaillaan ulkomailla, ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.

Epäilty on espoolaistaustainen Julius Kivimäki, joka on jo aiemmin tuomittu alaikäisenä tehdyistä petos- ja tietoverkkorikoksista. Osaa rikoksista käsitellään vielä Helsingin hovioikeudessa. Aiempien käräjätuomioiden mukaan Kivimäki on tehnyt tietoverkkojen välityksellä merkittävää haittaa muun muassa Yhdysvaltain viranomaisille.