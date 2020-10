F-Securen tutkimusjohtaja: Vastaamosta vuotaneilla tiedoilla voidaan yrittää identiteettivarkautta, mutta isompi riski on yksittäiden asiakkaiden kiristys

– Tällaista tapausta, jossa on kyse potilaskertomuksista ja tällaisista psykoterapiasessioista en muista mistään päin maailmaa, hän toteaa.

Muutkin voivat hyväksikäyttää potilastietoja

– Ehkä todennäköisintä on, että näitä uhreja yritetään jollain tavalla kiristää muittenkin taholta kuin tämän alkuperäisen hyökkääjän taholta, jos potilastiedoista löytyy sellaista tietoa, jolla henkilöä on helppo kiristää, hän arvioi.

– Tässä on aika vaikea tilanne näille uhreille, kun he haluavat tietää, ovatko heidän tietonsa vuotaneet verkkoon. Tällä hetkellä he eivät voi sitä helposti ja turvallisesti itse selvittää, hän Hyppönen kommentoi aamulla.