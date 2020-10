Tietoturva-asiantuntija: Vastaamon johto vastuussa tietomurrosta – "Riskienhallinta petti, pahoin pelkään, että vastaavia tietomurtoja tulee jatkossakin"

Rouskun mukaan tiedon omistaja on vastuussa riskienhallinnan pettämisestä eli tässä tapauksessa Vastaamon johto.

– Yleensä aina kyseessä on riskienhallinnan pettäminen, kun tällainen tilanne tulee vastaan. Emme saa sadan prosentin turvallisuutta koskaan, mutta kun kyseessä on näinkin arkaluonteisia tietoja, niin riskinhallinnan tason pitää olla niin lähellä sataa prosenttia kuin se on mahdollista.