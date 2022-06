Vastaamon tietomurtajan kiristysviesti mullisti "Mervin" loppuelämän: "Joudun elämään pelossa" – tietosuojarikos syksyllä syyteharkintaan

– Tällä hetkellä epäiltyjen piiri on alle viisi henkilöä, ja kyseessä tuolloin vastuullisessa asemassa tutkitaan nimenomaan sitä, ovatko joku tai jotkut tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käsitellyt henkilötieto arkaluonteisia tietoja siten, että ne on päässyt vaarantumaan, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Syyllisten löytyminen helpottaisi tuskaa

Mervi on tehnyt luottokiellon ja hän on vaihtanut sosiaalisen median käyttäjätunnukset suojautuakseen.

Alle joka neljäs ilmoittanut vaativansa korvauksia

"Kärsin tästä loppuelämän"

Uhri mielestä on epäreilua, että sijoittajille näyttäisi tulevan vahingonkorvausta, mutta uhreille rahaa tulisi vain, jos tietomurron tekijä saadaan joskus kiinni. Korvausta tulee vain jos kustannuksia on tullut ja vahinkoa on aiheutunut ja siitäkin päättää oikeus, jos tekijällä on rahaa.