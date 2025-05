Vastaamo-tutkinnanjohtaja Aleksanteri Kivimäen epäillystä rikoskumppanista: "Osaamista löytyy"

Vastaamon rikosvyyhdin tutkinnanjohtaja, keskusrikospoliisin rikoskomisario Marko Leponen avasi Rikospaikan haastattelussa kiristyskokonaisuuden toista esitutkintaa, jonka kohteena on ollut Aleksanteri Kivimäen epäilty apuri. Hän on Virossa asuva alle 30-vuotias mies.

– Esitutkinnassa on kyse tämän rikoskumppanin tekemisistä samassa teossa, Leponen sanoi.

Poliisi on kohdistanut mieheen tutkintatoimia oikeusapupyynnöllä yhteistyössä Viron poliisin kanssa.

Miestä epäillään avunannosta törkeän kiristyksen yritykseen kohdistuen psykoterapiakeskus Vastaamoon ja avunannosta törkeään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

– Hän on toiminut taustalla, valmistellut ja luonut teknistä aineistoa, jotta toinen epäilty (Kivimäki) on pystynyt toteuttamaan kiristyksen.

Käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen keväällä 2024 yli kuuden vuoden vankeuteen. Kivimäki on kiistänyt syytteet ja tapauksen käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Miehet tunteneet toisensa jo entuudestaan

Jo Kivimäkeä koskeneen esitutkinnan aikana poliisi epäili, että tämä on mahdollisesti toiminut yhdessä jonkun kanssa.

Poliisi ei ole kertonut Virossa asuvan epäillyn rikoskumppanin kansalaisuutta.

– Ilmeisesti he ovat tunteneet toisensa jo menneisyydestä. Tällä epäillyllä on it-osaamista. En tiedä, voiko häntä kutsua hakkeriksi, mutta osaamista kyllä löytyy, Leponen sanoi.

Rikostuomioita miehellä ei ole ainakaan Suomesta. Leposen mukaan Kivimäki olisi onnistunut teossaan todennäköisesti ilman apuvoimiakin.

– Se on mahdollista. Kyse on ollut palvelun hankkimisesta, jolla hän on helpottanut omaa tekemistään.

– Hankala ottaa kantaa siihen, miten (Kivimäen) puolustus suhtautuu tähän uuteen tutkintaan. Kyse on samasta rikoskokonaisuudesta, mutta toisen henkilön osuudesta ja tekemisistä.

Vuosien tutkinta

Esitutkinta siirtyy syyttäjälle ensi viikolla.

– Mikäli syyttäjä päätyy nostamaan syytteen, asian käsittely on Suomessa, Leponen kertoi.

Vastaamon kiristyskokonaisuuden tutkinta on kestänyt kaikkiaan lähes viisi vuotta.

– Keskusrikospoliisi on lähettänyt kaikille tämän uuden jutun asianomistajille henkilökohtaisesti kirjeen, jossa kerrotaan, että henkilö on asianomistajana myös tässä jutussa, koska on samat rikosnimikkeet, mutta toinen epäilty. Pääjutussa aiemmin annetut lausumat ja vaatimukset ovat yhä voimassa, Leponen tähdensi.

Katso videolta tutkinnanjohtaja Marko Leposen koko haastattelu. Koko Rikospaikka-ohjelma on nähtävissä MTV Katsomossa.