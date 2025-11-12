Miki Kuusen historiallisen kovista ansiotuloista ja hänen viime vuonna maksamista veroista tehtiin osuva vertaus MTV:n Huomenta Suomessa.

Ruokalähettiyhtiö Woltin perustajajäsen ja yhtiön toimitusjohtajana lokakuuhun asti toiminut Mikko "Miki" Kuusi oli kolmatta vuotta peräkkäin Suomen tulokuningas. Kuusi, 36, tienasi vuonna 2024 yli 80 miljoonaa euroa, josta ansiotulojen osuus oli peräti 73,6 miljoonaa. Kyseessä on suurin ansiotulopotti ainakin koko 2000-luvulla.

Vuosi sitten Kuusen kokonaisansiot olivat 60 miljoonaa.

Veroja ja muita maksuja Kuusi maksoi vuoden 2024 tuloistaan 39,74 miljoonaa euroa. Summa on suurempi kuin mitä tulolistan kakkonen Heikki Herlin (39,3 miljoonaa) ansaitsi yhteensä.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää huomautti MTV:n Huomenta Suomessa myös, että Kuusi on tehnyt historiaa siinä, että hänen tulonsa omat nimenomaan ansiotuloja.

– Tyypillisesti verotilastojen kärkeen noustaan suurilla pääomatuloilla.

Myös viime vuonna Kuusen tulos verotettiin pääosin ansiotuloina, aivan kuten tänäkin vuonna.

– Kyllä tässä näkyy mielestäni aika hyvin se kehitys, mitä tässä on noin viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut. Näkee perinteisiä teollisuussukuja ja myös uutta toimintaa, nimenomaan teknologia- ja tekoälysektoria, SAK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Niko Pankka kommentoi keskiviikkoaamuna julkaistuja verotietoja.

Kaivosyhtiöt kalpenevat

Pankka löysi Kuusen veropotista toisenkin osuvan vertauksen.

– Jos otetaan esimerkiksi kaivosvero, jonka tuotto on ollut aiemmin päälle 30 miljoonaa euroa, niin käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että yksi henkilö maksaa enemmän veroa kuin kaivosyhtiöt Suomessa.

– Toki kaivokset maksavat myös yhteisöveroa tietysti siihen päälle, mutta se on aika hauskakin rinnastus, Pankka täydensi.

Kujanpään mukaan Miki Kuusen esimerkki kertoo siitä, "kuinka tärkeitä meidän yhteiskunnallemme nämä hyvätuloiset veronmaksajat ovat”.

Tulolistan kärkikymmenikön veroprosentti pyörii 34 prosentin ympärillä kahta poikkeusta lukuunottamatta. Miki Kuusen veroprosentiksi muodostui 49,3, paremmaksi pisti vain tekoäly-yrityksensä Yhdysvaltoihin yli 600 miljoonalla myynyt Peter Sarlin, jonka henkilökohtainen veroprosentti nousi 52:een.

Silo AI myytiin viime vuonna 665 miljoonalla dollarilla yhdysvaltalaiselle puolijohdevalmistaja AMD:lle.

Sarlinin oma yritys PostScriptum nettosi jättisumman, yli 200 miljoonaa euroa. Finanssialan mukaan Sarlinin yritys maksoi lisäksi 44,5 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja nousi viime vuoden 17. suurimmaksi yhteisöveron maksajaksi.

2:25

Mitä raha sinulle merkitsee, tekoälymiljonääri Peter Sarlin?

Miksi verotiedot ovat julkisia ja mikä hyöty siitä on? Katso Huomenta Suomen koko haastattelu tästä!

10:31