"On hyvin kyseenalaista, että yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisemaan perustettu yritys verotetaan kuoliaaksi”, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Janne Hukka.

Etelä-Suomen kaupungeissa kaduilla myytävän Iso Numero -lehden toiminta on vaarassa loppua.

Ison Numeron tiedotteen mukaan Verohallinto on tehnyt lehteä myyvien ihmisten asemaa koskevan uuden linjauksen ja sen myötä määrännyt Isolle Numerolle maksettavaksi yli 410 000 euron jälkiverot.

– Päätöksen mukaisesti lehden myyjät katsottaisiin toimeksiantosuhteisiksi, mitä he eivät tosiasiassa ole, tiedotteessa sanotaan.

Myyjät ostavat lehdet Isolta Numerolta, myyvät ne eteenpäin ja pitävät saamansa voitot omana tulonaan. Heiltä ei edellytetä työsuoritusta, eikä heille makseta palkkiota lehtien myymisestä.

Iso Numero kertoo jättäneensä oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Sen mukaan ratkaisussa menee useita kuukausia.

– Jos päätös jää voimaan, se johtaa takautuviin suuriin ennakonpidätyksiin, arvonlisäveroihin ja myöhästymismaksuihin. Se voi myös lopettaa Suomen suurimman katulehden ja viedä sadoilta ihmisiltä tärkeän tulonlähteen, tiedotteessa sanotaan.

"Ajetaan myyjät takaisin kerjäämään"

Ison Numeron perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Janne Hukka sanoo tiedotteessa, että Verohallinnon vaatima summa on käsittämätön suhteessa toiminnan mittakaavaan.