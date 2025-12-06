Vihreät ehdottaa, että Suomessa otetaan käyttöön väliaikainen maanpuolustusvero.

Suomen puolustusmenot kasvavat lähivuosina tuntuvasti, kun niiden osuutta bruttokansantuotteista on nostettava ainakin 3,5 prosenttiin. Vihreät haluaa korjata tilannetta verotuksella – ainakin väliaikaisesti.

– Suomen turvallisuustilanteen muutoksen myötä puolustuksellinen varautuminen aiheuttaa mittavia menopaineita valtiolle tulevan vuosikymmenen ajaksi. Samaan aikaan olemme laajasti sitoutuneet hillitsemään valtion velkaantumista. Ei ole oikeudenmukaista eikä kokonaisturvallisuudenkaan kannalta kestävää, jos puolustusmenojen kasvattaminen rahoitetaan murentamalla hyvinvointivaltion turvaverkkoja, kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi tiedotteessaan.

Hyrkkö ei kannata, että maanpuolustusverosta tulisi pysyvä. Lisäksi hänen ehdotuksessaan vero voitaisiin toteuttaa yhteisöveron yhteydessä sekä maltillisena varallisuusverona kaikkein varakkaimmille henkilöille. Veron tuotto korvamerkittäisiin Naton määrärahatavoitteiden saavuttamiseen.

– On perusteltua, että tämän ponnistuksen rahoittamiseen osallistetaan erityisesti niitä, joilla on ikään kuin aineellisesti eniten puolustettavaa. Uskon, että isänmaalliset suomalaiset olisivat tähän valmiita, Hyrkkö perustelee.

Hyrkkö johti vihreiden veropoliittisen ohjelman valmistelua. Ehdotus maanpuolustusverosta kuuluu tähän ohjelmaan.