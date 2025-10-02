Ruokalähettipalvelu Woltin perustajajäsen Miki Kuusi jättää yhtiön toimitusjohtajan paikan ja siirtyy samalla alalla toimivan Deliveroo-yhtiön toimitusjohtajaksi, Wolt kertoo tiedotteessaan. Samalla Kuusi muuttaa Lontooseen.
Kuusi ei kuitenkaan jätä Woltia kokonaan, vaan jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Woltin toimitusjohtajaksi nousee Marianne Vikkula.
Kuusen siirron taustalla on toukokuussa julkistettu yrityskauppa, jossa DoorDash osti Deliveroon noin 3,2 miljardilla eurolla. DoorDash sopi suomalaisen Woltin ostamisesta loppuvuodesta 2021.
