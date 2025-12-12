Pienikin verovelka lisää konkurssin todennäköisyyttä ja riskiä.

Konkurssien määrä Suomessa on kasvanut rajusti viime vuosina.

Taustalla ei ole pelkästään heikko suhdanne tai hintojen nousu ja talousvaikeudet – mukana on myös paljon harmaata taloutta. Kysymys on poikkeustilasta, sanoo konkurssiasiamies Terhi Maijala Konkurssiasiamiehen toimistosta.

– Vuonna 2021 oli vielä alle 2 000 konkurssia. Viime vuonna mentiin jo yli 3 000:n ja samoin käy tänä vuonna.

– Jossain kohtaa varmasti tulee lasku, mutta tällä hetkellä mennään vielä tässä nousussa, Maijala sanoo.

Konkursseissa näkyy selkeästi rakentamisen, majoitus- ja ravitsemisalan yritykset. Myös tietyt palvelualat ja kaupan alat korostuvat.

Verovelka

Konkurssit ovat lähes poikkeuksetta verosidonnaisia. Verohallinon selvityksen 4 000 osakeyhtiön konkurssilla verovelkoja oli yli 300 miljoonaa euroa.

– Merkit verovelasta näkyvät jopa kolme vuotta ennen konkurssia, sanoo Janne Marttinen, Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Verohallinnosta.

– Eli pienikin verovelka lisää konkurssin todennäköisyyttä ja riskiä.

Konkurssien ja verovelkojen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuria, koska veroja on jäänyt merkittäviä määriä maksamatta.

– Verovelkojen selviytymiskynnys näyttää olevan noin viisi prosenttia liikevaihdosta. Eli on hyvin epätodennäköistä, että yritys selviytyy, jos verovelkaa on sitä enemmän, Marttinen sanoo.

Harmaa talous

Konkursseista noin 30 prosenttia on verohallintoaloitteisia. Näissä konkursseissa korostuu harmaan talouden toiminta.

– Kun sitten laitamme nämä konkurssiyritykset harmaan talouden analyysimalliin, jopa puolet konkursseista on sellaisia, joissa tahallaan laiminlyödään julkisia velvoitteita eli veroja ja maksuja, Marttinen sanoo.