Nämä nimet yllättivät veropäivänä – tietoja jää piiloon kolmesta syystä

Perinteiseen tapaan verotietojen kärjessä on pääomatuloilla itseään vaurastuttaneita henkilöitä, mutta entä sitten ansiotuloilla pärjänneet henkilöt. Kuinka he näkyvät listassa?

– Yleisesti, jos katsotaan sadan eniten tienanneen pääoma- ja ansiotulokärkeä, niin siellä on ehkä viisi henkilöä, joilla palkka on ollut merkittävässä osassa. Se kertoo siitä, että tulokärjessä ollaan pääomatuloilla, Turunen sanoo.

Turunen kuitenkin lisää vielä, että listassa on erityisesti pelialan johtajia ja omistajia, jotka ottavat tulonsa palkkana, kuten Paananen.

– Hän on puhunut useasti julkisuudessa, että hän maksaa mielellään veroja. Tänä vuonna hänellä oli kuitenkin lähes 10 miljoonan euron ansiotulot, joista maksetaan puolet tai ylikin veroa.

Nämä asiat jäävät verotiedoissa piiloon

Ensinnäkin monilla suuria pääomatuloja saaneilla on usein oma sijoitusyhtiö, joihin näitä varoja on sijoitettu.

Kolmanneksi Turunen sanoo sen, että monella on käytössään niin kutsuttu vakuutuskuori eli vakuutusyhtiön tarjoama vakuutussäästämisen muoto.

– Näissä vakuutuskuorissa on arvioitu olevan 50 miljardia euroa suomalaisten varallisuutta.

– On olemassa humoristinen sanonta, että veropäivänä näkyvät he, joilla on huonot verojuristit.