Hän on muun muassa tehnyt kymmenen miljoonan euron lahjoituksen 13 uuden tekoälyprofessuurin perustamiseksi Suomeen. Lisäksi hän on lähtenyt yhteistyöhön puolustusvoimien tekoälyhankkeisiin.

Vaikka Sarlin ei ole lähtenyt törsäämään, varallisuuttaan hän on kuitenkin käyttänyt.

– Näin on, että samassa asunnossa asutaan ja sama auto on alla, Sarlin kertoo.

Helmikuussa Viiden jälkeen -ohjelmassa Sarlin sanoi , että ajaa edelleen samalla vanhalla autolla kuin ennen yrityskauppoja. Tilanne on ennallaan.

Sarlin sanoo MTV:n veropäivää ennakoivassa erikoishaastattelussa , ettei raha ei ole juuri muuttanut hänen elämäänsä.

Yrityskaupoilla satumaisesti rikastunut Peter Sarlin: Yhä sama auto ja asunto – näin hän on käyttänyt varojaan

– Yrityskaupan jälkeen olen pystynyt oman yritykseni kautta tekemään suurempia asioita.

