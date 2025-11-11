Peter Sarlin kommentoi MTV:n erikoishaastattelussa rahankäyttöään.
Tekoäly-yritys Silo AI:n perustaja Peter Sarlin teki viime vuonna jättitilin, kun yritys myytiin yhdysvaltalaiselle AMD:lle. Sarlinin omistaman yrityksen osuus yli 600 miljoonan euron kaupasta oli noin 235 miljoonaa euroa.
Sarlin sanoo MTV:n veropäivää ennakoivassa erikoishaastattelussa, ettei raha ei ole juuri muuttanut hänen elämäänsä.
Helmikuussa Viiden jälkeen -ohjelmassa Sarlin sanoi, että ajaa edelleen samalla vanhalla autolla kuin ennen yrityskauppoja. Tilanne on ennallaan.
– Näin on, että samassa asunnossa asutaan ja sama auto on alla, Sarlin kertoo.
Monessa mukana
Vaikka Sarlin ei ole lähtenyt törsäämään, varallisuuttaan hän on kuitenkin käyttänyt.
Hän on muun muassa tehnyt kymmenen miljoonan euron lahjoituksen 13 uuden tekoälyprofessuurin perustamiseksi Suomeen. Lisäksi hän on lähtenyt yhteistyöhön puolustusvoimien tekoälyhankkeisiin.