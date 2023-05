Mikä viidestä kielestä puhuttelee eniten? Toisilleen epäsopivat rakkauden kielet eivät vielä merkitse parisuhteen epäonnistumista

Lahjojen kielessä henkilö muistaa kumppaniaan merkkipäivinä tai yllättää ostamalla tämän lempiherkkua kaupasta. Chapmanin teorian mukaan lahjojen kielessä tärkeintä on tavaroiden sijaan symbolinen ajatus niiden taustalla, kyse on ikään kuin "visuaalisista rakkauden osoituksista".

Puhutteko eri kieltä? Nämä kaksi rakkauden kieltä toimivat heikoimmin yhdessä

Sovittakaa rakkauden kielet yhteen

Floridalaisen Marriage and Family Research Instituten johtaja Sejal Mehta Barden puolestaan suosittelee pariskuntia keskustelemaan rakkauden kielistään, jotta he pystyvät toimimaan yhdessä tavalla, joka saa molemmat tuntemaan olonsa rakastetuksi.

– Jos hänen mielestään ainoa, mikä merkitsee, on käsistä kiinni pitäminen julkisella paikalla, ja sinä sanot vain "minä rakastan sinua", mutta et ota lainkaan fyysistä kontaktia, niin hänestä ei tunnu niin rakastetulta, on parisuhdeterapeutti Sarah Calvert selventänyt The Guardianin haastattelussa aiheesta.