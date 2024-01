Jos et tiedä tätä asiaa kumppanistasi, väärinymmärryksen riski kasvaa: "Vähän kuin puhuisi kieltä, jota hän ei ymmärrä"

Sanojen kieltä käyttävä osoittaa yleensä sanallisesti välittämisensä. Sanojen kieltä puhuva kehuu, kannustaa ja kertoo usein rakastavansa. Tekojen kielessä ihminen luottaa tekoihin ja eleisiin, joiden avulla yrittää myös tehdä kumppaninsa elämästä helpompaa. Hän voi tehdä kotitöitä tai valmistaa päivällisen, ostaa kumppanilleen kukkia tai vaikkapa tankata auton tämän puolesta. Lahjojen kielessä henkilö muistaa kumppaniaan merkkipäivinä tai yllättää ostamalla tämän lempiherkkua kaupasta. Tässä kielessä tärkeintä on itse tavaroiden sijaan symbolinen ajatus niiden taustalla, kyse on ikään kuin "visuaalisista rakkauden osoituksista". Laatuajan kieleen luottava uskoo kumppanin kanssa vietetyn kahdenkeskisen ajan voimaan ja pitää sitä suhteessa tärkeänä. Jos kumppani vilkuilee puhelintaan tai puuhailee muutoin omiaan, eikä keskity yhteiseen aikaan, laatuajan kieltä tärkeänä pitävä voi pahastua. Kosketuksen kielessä fyysisyys on tärkeää. Siveleekö kumppanisi selkääsi tai sipaiseeko olkapäätäsi ohi kulkiessaan? Hän saattaa puhua kosketuksen kieltä.