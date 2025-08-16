Uhkaako myrsky Katri Helenan jäähyväiskonserttia? Meteorologi vastaa

Julkaistu 16.08.2025 16:03
Sinivalkoinen ääni hiljenee, kun Katri Helena päättää uransa Helsingin Olympiastadionilla. 

Iskelmälegenda Katri Helenan jäähyväiskonsertti Viimeinen ilta järjestetään lauantai-iltana 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla. Konsertin myötä laulaja päättää 62 vuotta kestäneen uransa ja vetäytyy julkisuudesta. 

Konserttia edeltävinä päivinä on uutisoitu kesämyrskystä, joka on lähestynyt Suomea. Perjantaina MTV:n meteorologi Miina Manninen kertoi, että viikonloppuna olisi odotettavissa jopa myrskytuulia ainakin maan länsi- sekä eteläosissa.

Meteorologi Mette Mannonen kertoi lauantai-iltapäivänä, että matalapaineen keskus kulkee illan aikana maan eteläosan yli kohti kaakkoa. Myrskytuulet ovat jäämässä läntisille merialueille. 

– Pääkaupunkiseudulla voi esiintyä vielä kovia tuulenpuuskia. Sateita on tulossa, mutta en usko, että ihan koko iltaa sataa ja voi olla, että sitten myöhemmin illalla sateet ovat heikentyneet. 

Sateita ja tuulia on siis odotettavissa, muttei Mannosen mukaan mitään sellaista sääilmiötä, joka voisi toden teolla olla uhkana Katri Helenan konsertille. 

– En näe nyt mitään ihan hirveää katastrofia, ellei sitten pilvestä tule joku kamala syöksyvirtaus tai semmoinen just siihen, mutta sitten olisi kyllä aika huonoa tuuria. 

Katri Helena stadion lehtikuva 11.08Katri Helenan viimeinen konsertti on Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 16. elokuuta.Lehtikuva

Katri Helenan on määrä nousta Olympiastadionin lavalle illalla noin kello yhdeksältä. Laulajaa lämmittelee Komiat-yhtye. 

Seuravana päivänä sunnuntaina 17. elokuuta Katri Helenalla on myös syytä juhlaan, sillä laulaja täyttää 80 vuotta.

Katri Helena, oikealta nimeltään Katri Kalaoja, osallistui ensi kertaa laulukilpailuun ollessaan vain 12-vuotias. Hänen uransa laulajana lähti liikkeelle toden teolla vuonna 1963, kun julkaistiin Katri Helenan ensimmäinen levytys Poikien kuvat. Tuohon aikaan laulaja oli 18-vuotias. 

Vuotta myöhemmin tapahtui Katri Helenan läpimurto kappaleella Puhelinlangat laulaa, joka on yhä yksi laulajan tunnetuimmista ja rakastetuimmista hiteistä. Muita Katri Helenan tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Anna mulle tähtitaivasVasten auringon siltaa, Mun sydämeni tänne jää ja Katson sineen taivaan.

