Mikä Suomessa ajaa nuoria itsetuhoisuuteen?

Epätoivoa on monenlaista.

– Ei tarvitse liikaa kauhistua. On hyvä, että pystyy tuomaan ulos tällaisia hankalia ajatuksia, että niihin voi tarttua. Itsetuhoinen ajattelu on varsin tavallista, kymmenillä prosenteilla ihmisistä vuosittain on jonkinlaisia itsetuhoisia ajatuksissa, Pirkola sanoo Huomenta Suomessa.