Taakka, jota moni mies kantaa suhteessa usein yksin: "Moni kokee tehtäväkseen olla peruskallio, joka ei horju"

"K ohtaamisia sovellusten luoman aika kylmän maailman tilalle"

– Työikäisillä kohtaamiset keskittyvät helposti baareihin tai muihin samantapaisiin tiloihin, mikä on eri tavalla vaikeaa. Siellä monella on iso kynnys lähestymiseen, etenkin, jos on epävarmuutta tai huonoja kokemuksia. Monellahan niitä on, Hietala kuvailee.