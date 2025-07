Meripäivillä partioinut poliisi jyrähtää: "Miksi aikuiset välittävät päihteitä alaikäisille?"

Poliisi huolestui nuoriin liittyvien tehtävien luonteesta ja määrästä Kotkan Meripäivillä.

Useimmat poliisitehtävät Kotkan Meripäivillä liittyivät ylikomisario Jukka Tyllin mukaan tavalla tai toisella runsaaseen päihteiden käyttöön. Erityisesti päihtyneisiin nuoriin liittyvien tehtävien luonne ja määrä huolestuttaa poliisia.

Alaikäisten ei lain mukaan pitäisi käyttää päihteitä lainkaan, eikä edes pitää niitä hallussaan.

– Päihteiden käytön riskit nuoren terveydelle ja turvallisuudelle ovat hyvin tiedossa. Miksi aikuiset välittävät päihteitä alaikäisille, ylikomisario Jukka Tylli kysyy tiedotteessa.

Vielä keskiviikkoiltana poliisin kenttäpartiot olivat tyytyväisiä siihen, että huoltajat kävivät ajoissa noutamassa lapsia pois kaupungilta.

Viikonloppuna partioiden oli tuotava yksi ulkopaikkakuntalainen nuori poliisiasemalle nukkumaan, koska päihtynyt nuori ei pystynyt pitämään huolta itsestään eikä muuta turvallista yöpaikkaa ollut.

Lauantaina poliisi vei huonossa kunnossa olevan nuoren päivystykseen. Alaikäinen kertoi poliisille, että joku oli ahdistellut häntä, joten tueksi tuli myös sosiaali- ja kriisipäivystys.

Nuoren huoltaja ei päässyt yöllä hakemaan häntä kotiin, joten nuori jäi sosiaaliviranomaisten hoiviin odottamaan kotiin pääsyä.

– Muistutan, että huoltaja on vastuussa siitä, että alaikäinen on turvassa. Nuoren olinpaikasta tulee olla kartalla ja huoltajan on oltava saatavilla nuorta varten, jos hän ei pärjää, Tylli sanoo.

Partiot toivat kaupungilta poliisin hoiviin myös useita hatkassa olevia nuoria.