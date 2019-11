Raakel Lignellin kolumni: Lapset tuskin ovat hankalampia kuin ennen – aikuisten säätämä yhteiskunta on kuitenkin muuttunut ja se näkyy jo lapsissakin

Avokonttori-mantraa hoetaan vuorovaikutuksen paranemisen yhteydessä. Tutkimuksen mukaan tämäkin on harhaa, tilanne on pikemminkin päinvastainen. Kommunikointi kärsii, kun luottamuksellisten keskustelujen käyminen hankaloituu ja häiriöt ja keskeytykset huonontavat tiimisuhteita. Myös sairastelu on tuplasti yleisempää avokonttoreissa.