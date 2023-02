Sorrutko sinäkin tähän? Kännykän hapuilu kesken elokuvaillan voi viestiä addiktiosta tai ylivireydestä

Puhelin on tunteiden pakotie

Kännykkään tarttumisen taustalla on Moisalan mukaan tutkitusti useimmiten tylsistyminen. Kun ihmiselle tulee ikävä olo, tunnetta on helppo paeta puhelimen tarjoamiin ärsykkeisiin.

– Kun mieli on tottunut siihen, että samaan aikaan on monta asiaa vireillä, yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan alkaa tuntua epämiellyttävältä, Moisala kuvailee.

Syy vai seuraus?

Brittilehti Telegraphin haastattelemat asiantuntijat kertovat vuonna 2019 julkaistussa jutussa , että paljon eri medioita yhtäaikaisesti käyttävät suoriutuvat joissakin kognitiivisissa testeissä huonommin kuin ne, joilla sekakäyttö on vähäisempää. Lisäksi heillä joidenkin keskittymiskykyyn liittyvien aivorakenteiden on havaittu olevan anatomisesti hieman pienempiä kuin muilla.

Samanlaisia tuloksia on saatu suomalaistutkimuksissa, joissa Moisala on ollut mukana. Hänen mukaansa on näyttöä, että paljon multitaskingia tekevillä on etuotsalohkon keskittymiseen liittyvillä aivoalueilla vähemmän harmaata ainetta eli hermosoluja kuin muilla.