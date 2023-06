Satu Tuomiston Finnairin lennon määränpää siirrettiin toiseen kaupunkiin ylibuukkauksen vuoksi: "Ajattelin, että ei helvetti, miten näin voi tehdä"

Vuoden 2008 Miss Suomi ja C Morella MM-rallin parissa työskentelevä Satu Tuomisto kertoi 29. kesäkuuta Facebookissa , miten hänen ja hänen miehensä Toni Dahlmanin Finnairin lomalento Kreetan Heraklioniin on siirretty kysymättä ylibuukkauksen vuoksi Kreetan Haniaan. Hän kertoo varanneensa lennot, kuljetuksen kentältä ja majoituksen erikseen jo kolme kuukautta sitten.

Lennon on määrä lähteä kohti Kreetaa sunnuntaina 2. heinäkuuta. Kolme päivää ennen lentoa Tuomisto sai viestin, että lennon määränpää on siirretty Haniaan. Suora lento Helsingistä Haniaan kestää noin 3,5 tuntia ja taksimatka Haniasta Ágios Nikolaokseen neljä tuntia.

Tuomisto kertoi MTV Uutisille saaneensa 30. kesäkuuta Finnairilta sähköpostin, jonka mukaan Finnair on tehnyt hänen tapaukselleen käsittelynumeron ja pahoitellut asiaa. Viesti on Tuomiston mukaan automaattiviesti.

– Mielivaltainen toiminta yhtiöltä, joka on aina herättänyt suurta luottamusta, herättää kysymyksen, että miten näitä tapauksia on minunkin korviini kantautunut kymmenittäin, ja niitä tulee koko ajan lisää. Miten näinä päivänä on varaa tehdä noin, vaikka on miten iso yhtiö tahansa, Tuomisto jää pohtimaan.