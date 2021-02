Matkustaja kieltäytyi käyttämästä maskia Finnairin lennolla – poliisit olivat vastassa Helsingissä: "Asiaa ei saatu hoidettua keskustelemalla"

– Meillähän kasvomaski on pakollinen lennon aikana ja kun tätä asiaa ei saatu keskustelemalla hoidettua, niin pyysimme paikalle poliisin vastaanottamaan konetta, Tallqvist kertoo MTV Uutisille.

– Matkustamohenkilökunnan ohjeitahan pitää noudattaa ja maskinkäyttöohje on turvallisuusohje. Jos sitä ei noudata, siitä on sitten seuraamuksia, toteaa Tallqvist.

Vain yksittäisiä maskeista kieltäytyjiä

Finnairilla on ollut koronaviruksen takia maskinkäyttöpakko toukokuusta lähtien. Tallqvist kertoo, että Finnairin lennoilla on ollut joitakin yksittäisiä tapauksia, joissa matkustaja on kieltäytynyt käyttämästä maskia.