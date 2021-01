"Maailmankuva on muuttunut" – neljä ulkomailla asuvaa suomalaista kertoo maansa koronatilanteesta ja rokotejärjestelyistä

Siinä missä Suomessa rokottaminen on käynnistynyt odotettua hitaammiin, on Israelissa onnistuttu rokottamaan jo puolet koko maan väestöstä.

Ongelmiakin on. Israelin Tel Avivissa asuva Pilvi Winter kritisoi koronaohjeistuksien rikkomista maassa. Hänen mukaansa maassa katsotaan läpi sormien esimerkiksi ortodoksijuutalaisten tapahtumia isoine juhlineen ja häineen.

– Onhan se aivan uskomatonta, että [ohjeiden rikkominen] hyväksytään, eikä saa virkavalta noudattamaan sääntöjä.

– Ensimmäisenä oli tärkeysjärjestyksessä poikien koulujen avaaminen, kokee Winter.

65-vuotias Pilvi Winter sai koronarokotteen ensimmäisten joukossa. Katso MTV Uutiset Liven lähetyksestä, miten hän kuvailee maan koronatilannetta.

Karla, 26, Marbella, Espanja: "Tuskin tulen rokotetta heti saamaan"

Espanjassa aloitettiin koronarokotukset 4. tammikuuta. Uusien tapauksien määrä ei ole vielä lähtenyt maassa merkittävään laskuun.

Espanjan Marbellassa asuva, bloggaamista ja opetustöitä tekevä 26-vuotias Karla Kivimäki ei ole saanut toistaiseksi koronarokotetta. Kivimäki uskoo, ettei rokote ole hänelle Espanjassa ajankohtainen vielä pitkään aikaan.

– Eräs paikallinen hoitaja kertoi minulle, että nyt on alettu hoitohenkilökuntaa rokottamaan ja vanhuksia on myös rokotettu. En tunne kuitenkaan omassa lähipiirissä ketään, kuka olisi rokotettu. En ole itse tosiaan rokotetta saanut ja tuskin tulen heti rokotetta saamaan. Ei ole vielä ajankohtaista minun kohdallani, Kivimäki kertoo.

Kivimäki kertoo, että rokote on herättänyt paikallisissa jonkin verran pelkoa. Rokotteen tultua yhä ajankohtaisemmaksi, on monilla mieli kuitenkin alkanut muuttumaan.

Kivimäen mukaan Marbellassa koronatilanne ylipäätään on äitynyt viime aikoina äärimmäisen pahaksi.

– Taitaa olla täällä aurinkorannoilla tilanne pahempi kuin koskaan. Sairaalat ovat ihan täynnä, ravintolat ja kahvilat menivät tällä viikolla kiinni. Kyllähän se on hieman pelottavaa. Vältämme kaikkia kontakteja, ei tavata kavereita, vain pakolliset sosiaaliset kanssakäymiset sallitaan.

Sari, 54, Aargau, Sveitsi: "Pääsin viime viikolla rokotettavaksi"

Sveitsissä aloitettiin koronarokotukset 23. joulukuuta. Rokottamisen käynnistämisen jälkeen uudet tartunnat ovet lähteneet Sveitsissä vahvaan laskuun.

Aargaun kanttoonissa, Sveitsissä asuva hoivakodin 54-vuotias työntekijä Sari Wettstein kertoo saaneensa Modernan rokotteen viime viikon torstaina.

– Ikäni puolesta en pääsisi vielä rokotettavaksi, mutta kun olen töissä seniorikeskuksessa, niin pääsin viime viikolla myös itse rokotettavaksi. Strategia on, että ensimmäisenä rokotetaan hoivakotien vanhukset, jotka kuuluvat riskiryhmään. Samalla saa mahdollisuuden myös henkilökunta, jotka ovat läheisessä kontaktissa asukkaiden kanssa, Wettstein kertoo.

Wettstein kuvailee rokotetilannetta Sveitsissä hyväksi, vaikka Wettsteinin mukaan rokotetta on tarjolla silti edelleen liian vähän.

Hoivakotiin rokotteet tuotiin liikkuvan rokotetiimin kautta. Ennen tätä Wettstein ilmoitti ennakkoon terveysviranomaisille kaikki hoivakodin rokotettavaksi haluavat.

– Oli tärkeää, että meidän talossa on kaikki terveitä. Se oli erittäin olennaista, että pääsee ensimmäiseen vaiheen rokotettavaksi. Me olimme onnellisessa tilanteessa, että meillä ei ollut yhtään positiivista asukkaissa tai henkilökunnassa.

Wettstein kertoo, että sveitsiläiset ovat suhtautuneet rokottamiseen yleisesti ottaen nihkeästi. Rokottamisen tultua ajankohtaiseksi, muuttui myös sveitsiläisten suhtautuminen asiaan positiivisemmaksi.

– En tiedä onko täällä tulossa joku paniikki, ollaanko jo niin väsyneitä tähän koronaan vai halutaanko jo päästä kovasti matkustamaan? Suhtautuminen on muuttunut viime aikoina.

Wettstein kuvailee arkea Sveitsissä tällä hetkellä suljetuksi ja rajoituksia ankariksi.

– Ruokakaupat ovat auki mutta välttämättömään jokapäiväiseen elämään liittymättömät liikkeet ovat kiinni. Harrastusmahdollisuudet ovat vähäiset, täällä on maskipakko. Julkisissa tiloissa tapaaminen on rajoitettu viiteen henkilöön, täällä on rankat säännöt.

Kristiina, 47, Lontoo, Iso-Britannia: "Tilanne on sellainen, että odotellaan"

Iso-Britanniassa aloitettiin koronarokotukset joulukuun puolessa välissä. Tavoitteena on rokottaa 15 miljoonaa ihmistä helmikuun puoleen väliin. Uudet tartuntatapaukset ovat lähteneet rokotusten aloittamisen jälkeen vahvaan laskuun.

Lontoon Kensingtonissa asuva mediatoimiston johtaja Kristiina Railo ei ole saanut toistaiseksi koronarokotetta. Railo kertoo, että hänen perheensä odottaa paikallisen terveyskeskuksen yhteydenottoa, kun rokotusvuoro tulee.

– On pyydetty välttämänään turhaa yhteydenottoa terveyskeskukseen. Tilanne on sellainen, että odotellaan. Otan rokotteen heti kun saan, Railo kertoo.

Railo kuvailee rokotekeskustelua Iso-Britanniassa tällä hetkellä ärhäkäksi. Briteissä eripuraa hänen mukaansa aiheuttaa esimerkiksi rokottamisjärjestys: kenet pitäisi rokottaa ensin ja miksi?

– Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että riskiryhmäläiset pitää rokottaa ensimmäisenä, mutta ketkä sitten seuraavaksi? Painetta on myös siihen, että koulut pitäisi saada auki ja siitä keskustelu käy hyvin kiivaana. Positiivista on kuitenkin se, että rokotustahti on kova.

Railo kuvailee Lontoota tällä hetkellä aavekaupungiksi.

– Täällä on lopetettu paljon liikkeitä. Ravintolat ja pubit kiinni. Toive on, että toukokuussa saataisiin ne auki. Maailmankuva on muuttunut, kaupunki on hiljentynyt täysin. Se on surumielinen näky. Kadulla kiinnittää huomiota ihmisiin, joiden mielenterveys järkkyy selvästi tästä kaikesta.

Railon perheen mielen virkeänä pitää eräs haave, jonka he toivoisivat pystyvänsä toteuttamaan lähitulevaisuudessa.