Finnair hylkäsi Janinan korvausvaatimuksen viivästyksestä – Kilpailu-ja kuluttajavirasto aloitti selvityksen yhtiön ongelmista

"Huone oli täysin homeessa"

Finnair hylkäsi korvaushakemuksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää Finnairin ongelmia

MTV:lle on jo aiemmin tullut useita yhteydenottoja, joissa kerrotaan huomattavista puutteista Finnairin asiakaspalvelussa. Yhteydenottojen mukaan Finnair ei esimerkiksi ole täyttänyt huolenpitovelvollisuutta, kun asiakkaan lento on peruttu viime tipassa.

– Yhteydenotoissa on näkynyt että kuluttajien on ollut vaikeaa saada yhteyttä asiakaspalveluun ja että korvaushakemuksiin vastaamisessa on kestänyt useampia kuukausia, Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Annina Huolman sanoo MTV Uutisille.

Kuluttajailmoituksista on noussut esiin, että heidän vakiokorvausvaatimuksia evättäisiin jos kuluttaja on esittänyt vaatimuksen yli 60 päivää lennosta, jossa on voinut olla häiriötilanne, jonka vuoksi lento on peruuntunut tai viivästynyt, Huolman kertoo.