Jonne kärtti vastausta Finnairilta kuukausitolkulla – korvaussumma kohosi yli kymmenkertaiseksi, kun asia oli tulossa julkisuuteen

Jonne Peltola on odottanut lentoyhtiö Finnairilta vastausta korvausvaatimukseensa liki neljä kuukautta. Peltolalle tarjottiin peruuntuneesta lennosta korvauksia 150 euroa, vaikka EU:n lentomatkustamiseen liittyvien asetusten mukaan korvaus tulisi tilanteessa olla reilusti yli kymmenkertainen. Kun toimittaja otti yhteyttä Finnairiin, Peltolan korvaushakemus käsiteltiinkin yllättäen hyvin nopeasti.

"Kestämätön" tilanne ilman yöpaikkaa

Peltola vietti vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa lomaa Saksan Düsseldorfissa, kun oli aika lähteä takaisin kotiin Helsinkiin. Vain noin seitsemän tuntia ennen varattua lentoa Finnairilta tuli viesti, että heidän lentonsa on peruttu. Korvaava lento lähtisi hyvin aikaisin seuraavana aamuna. Viesti sisälsi linkin monisivuiseen informaatioon lentomatkustajan oikeuksista.

Peltola oli varannut nimenomaan iltalennon, sillä hän ei halunnut joutua aamun ruuhkaan. Nelihenkinen perhe oli yöpynyt loman ajan ystäväperheensä luona, mutta he eivät pystyneet majoittamaan perhettä enää yhdeksi ylimääräiseksi yöksi. Peltolalla ja hänen vaimollaan oli mukana 9- ja 7-vuotiaat lapset.

"Pelkäsin, että jos hyväksyn tämän..."

– Sanoin jo siinä vaiheessa, ettei tämä tule riittämään meidän hotellikuluihimme millään tavalla. Miten he kuvittelevat, että Düsseldorfista saa muutaman tunnin varoitusajalla yhdeksi yöksi hotellihuoneen neljälle hengelle 150 eurolla, Peltola sanoo.

Kuinka vähävarainen perhe olisi voinut toimia tilanteessa?

Hän on saanut asiakaspalveluun yhteyden asiakastuen chatissa, jossa on kerrottu, että korvauspäätöksessä voi kestää muutama kuukausi. Asiakaspalvelussa on pyydetty kuitteja kuluista.