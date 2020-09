Finnairin matkustaja kieltäytyi suojamaskista – jääräpäisyys aiheutti kanssamatkustajille jopa kahden tunnin viivästyksen

Kanssamatkustajille pitkähkö odotus

Maskipakosta joustetaan vain määrätyissä tapauksissa

Valtaosa matkustajista noudattaa hyvin annettuja ohjeita, mutta Finnairilla on ollut yksittäisiä tapauksia, joissa maskin käytöstä on kieltäydytty. Lentoyhtiö on joutunut esimerkiksi eväämään henkilöiden pääsyn lennolle, jos maskista on kieltäydytty.