Yle: Pirkkalan epäilty koulupuukottaja mielentilatutkimukseen

Pirkkalan Vähäjärven epäilty koulupuukottaja on määrätty mielentilatutkimukseen, kertoo Yle.

Asiaa käsiteltiin tänään tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

16-vuotias poika vangittiin kolmesta murhan yrityksestä todennäköisin syin epäiltynä toukokuussa.

Pojan epäillään puukottaneen kolmea alle 15-vuotiasta tyttöä Pirkkalan Vähäjärven koululla toukokuussa.

Hän saapui koululle normaalisti sinä aamuna, ja ennen puukotusta meni vessaan, jossa peitti kasvonsa.

Poliisin mukaan hän ei tuntenut entuudestaan kolmea tyttöä, joita hän oli puukottanut. Puukotustilanne kesti vain muutamia sekunteja.

Sosiaalisessa mediassa kiersi myös teon jälkeen uhkausviesti, joka on poliisin oletuksen mukaan ollut epäillyn kirjoittama.