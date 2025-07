Mikkelin murhasta epäilty nuorukainen katuu tekoaan: "Hän ei todellakaan suunnitellut sitä"

Mikkelin murhasta, Jyväskylän tapon yrityksestä ja lukuisista muista rikoksista epäilty ja tänään vangittu 19-vuotias nuori mies katuu tekoaan.

Nuorta miestä on kuulusteltu kaksi kertaa. Hänen asianajajansa Henry Saleva oli paikalla kuulusteluissa, jotka kestivät kumpikin kolme tuntia.

Asianajaja kuvailee nuorukaista avustajan kannalta asiallisesti ja helposti käyttäytyväksi.

– Kuulusteluissa häneltä on kysytty tapahtumien kulusta ja teosta. Hän on vastannut joka ikiseen kysymykseen eikä kertaakaan ole sanonut, ettei kommentoi. Häntä on kuulusteltu hyvin asiallisesti ja hän on vastannut hyvin asiallisesti, Saleva kuvailee.

Motiivia ei vielä avata

Asianajajan mukaan nuori mies on kertonut kuulusteluissa omista näkemyksistään ja syistä, jotka johtivat tekoon. Saleva ei kuitenkaan kommentoi mitenkään teon motiivia.

Poliisi on kertonut, että sille on jo muodostunut käsitys teon motiivista, mutta sitä ei avata vielä julkisuuteen. Syytä selvitetään vielä tarkemmin esitutkinnan kuluessa.

Poliisi tutkii kuusikymppisen naisen henkirikosta murhana, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marfa Raipela ei kertonut vangitsemisen jälkeen, miksi tekoa tutkitaan murhana. Ilmeisesti teko on ollut raaka ja julma, koska miehen asianajajan mukaan epäilty ei ollut suunnitellut tekoa ennalta.

– Hän ei todellakaan suunnitellut tekoa. Se on ollut aika lailla päähänpisto, Saleva luonnehtii.

Nuori mies tunsi uhrin jo vuosien takaa. MTV:n tietojen mukaan nainen toimi epäillyn tukiperheenä tämän lapsuudessa. Poliisi eikä asianajaja kommentoi tätä tietoa mitenkään.

– Hän katuu syvästi tätä tekoaan, Saleva sanoo.

Tekokokonaisuus alkoi Jyväskylästä

Miehen epäillään yrittäneen tappaa taksikuskin Jyväskylässä sunnuntain vastaisena yönä, jonka jälkeen hän ryösti kuljettajan auton. Taksikuski ei ole hengenvaarassa, mutta hän sai vakavat vammat. Kuljettajaa ei ole vielä kuulusteltu.

Epäilty ajoi yöllä taksiautolla Mikkeliin 62-vuotiaan naisen luo ja epäillysti murhasi tämän. Poliisi ei kerro murhan tai tapon yrityksen tekotapaa eikä sitä, käytettiinkö teoissa samaa tekovälinettä.

Henkirikoksen jälkeen miehen epäillään sytyttäneen naisen talon tuleen.

Kuusikymppinen nainen asui talossa yksin. Kaksikerroksinen talo tuhoutui pahoin.

Palokunta sai hälytyksen Mikkelin Otavaan Tattalantielle sunnuntaiaamuna yhdeksän aikaan, kun naapurit ilmoittivat talon olevan tulessa. Kaksikerroksisesta omakotitalosta löytyi naisen ruumis.



Epäilty pakeni paikalta uhrin autolla, mutta hylkäsi auton nopeasti.

Runsas vuorokausi myöhemmin, maanantai-iltana poliisi löysi miehen yleisövihjeen perusteella Mikkelin ja Kangasniemen rajalta maastosta.

MTV / Mapcreator.io

Mies oli parhaillaan suorittamassa varusmiespalvelusta Kainuun prikaatissa, missä poliisi teki etsintöjä maanantaina. Poliisi ei epäile miehen vieneen tekovälinettä varuskunnasta.



Murhan ja tapon yrityksen lisäksi miestä epäillään hautarauhan rikkomisesta, törkeästä vahingonteosta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta ja törkeästä ryöstöstä.