Syyttäjän mukaan 17-vuotias yllytti toisen miehen murhan yritykseen.

Kuopiossa sijaitsevassa Salessa koettiin huhtikuussa dramaattisia hetkiä. Kauppaan saapui mies, jolla oli useita syviä ja vertavuotavia haavoja kasvoissa, ohimossa ja selässä.

Tämän perässä tuli toinen mies veitsi kädessä. "Haluatko lisää", mies huusi.

Tapahtumia käsitellään parhaillaan Itä-Suomen käräjäoikeudessa, jossa syytettynä on kaksi miestä. Syyttäjä vaatii 17-vuotiaalle nuorelle rangaistusta yllytyksestä murhan yritykseen nuorena henkilönä. Hän kiistää syytteet.

Toinen syytetty, täysi-ikäinen mies, taas on syytteessä murhan yrityksestä, huumausaineen käyttörikoksesta, kahdesta pahoinpitelystä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta. Toissijaisesti syyttäjä esittää miehen syyllistyneen tapon yritykseen. Mies itse katsoo syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn.

Syyttäjän mukaan murhan yritys oli harkittu: täysi-ikäisen miehen oli tarkoitus tappaa kolmas mies houkuttelemalla hänet ensin tiettyyn asuntoon ja iskemällä sitten puukolla.

17-vuotias taas toimi teon yllyttäjänä neuvomalla, ohjaamalla ja käskemällä tappajaa, syyttäjä esittää.

Syyttäjän mukaan murhan yrityksessä käytettiin tätä veistä.Poliisi

Ennen tekoa puukottaja oli uhkaillut muita asunnossa olleita henkilöitä tappamisella ja kertonut heille, että aikoo tappaa puukottamansa miehen. Tilanne ei kuitenkaan äitynyt väkivaltaiseksi heti miehen saavuttua.

Poliisin kuulusteluissa puukottaja kertoi olleensa niin aineissa, ettei muista tapahtumia kunnolla. Miehen mukaan tilanne lähti "pikku riidasta".

Täysi-ikäinen mies iski tuolilla istunutta uhria pitkällä, 22,5 senttimetriä pitkällä viidakkoveistä muistuttavalla puukolla kahdesti päähän ja tämän lähdettyä karkuun vielä kerran selkään.

Lyönnit osuivat kasvoihin, ohimolle ja lapaluuhun. Niistä aiheutui syviä, kolmeen eri kudoksen kerrokseen ulottuvia haavoja joiden hoitaminen vaati ompeleiden lisäksi verisuonten polttamista.

Rikos jäi yritykseksi vain satunnaisesta syystä, syyttäjä esittää. Puukotuksen uhri pääsi pakenemaan asunnosta ilman kenkiä ja pääsi ulkopuolisten auttamana lähikauppaan saamaan ensiapua. Hieman myöhemmin puukottaja seurasi uhria kauppaan ja jatkoi uhkauksiaan.

Syyttäjän mukaan oli vain sattuman kauppaa, että pääsi mies perässään juoksevaa puukottajaa karkuun ja että tämä lopetti väkivallan ulkopuolisten ihmisten läsnä ollessa. Lisäksi miehen saamat vammat olivat hengenvaarallisia.

Oikeus antaa tapauksesta tuomion 7. lokakuuta.