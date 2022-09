Eveliina, 14, joutui käsittämättömän henkirikoksen uhriksi kotimatkalla – poika ei pystynyt selittämään tekoaan: "Vastustelu sai minut suuttumaan lisää"

Oma isä löysi tyttärensä

Ei mitään syytä

– Eveliina oli valoisa ja avoin luonne sekä kaunis ulkomuodoltaan, joka on hieman tietysti saattanut aiheuttaa kateutta muissa tytöissä. Poikien puolelta hän on ollut pelkästään ihailun kohteena. Minulla on ollut avoin ja lämmin suhde Eveliinaan ja hän on avoimesti kertonut asioistaan, äiti kuvaili poliisitutkinnassa.