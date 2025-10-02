Poliisi tutki 15-vuotiaan pojan tietokonetta ja siellä olevia pelejä osana Pyhtään henkirikoksen selvittämistä.

Pyhtään henkirikoksesta epäilty 15-vuotias pelasi tietokoneella pelejä ennen epäiltyä henkirikoksen tekoa.

Noin 40-vuotias mies löydettiin marraskuussa 2023 kuolleena omakotitalonsa pihalta. Nyt 17-vuotias poika vangittiin 1,5 vuotta myöhemmin tapaukseen liittyen.

Asiaa käsitellään tällä hetkellä käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan poika meni sisään luvatta taloon, jossa noin 40-vuotias mies asui ja surmasi tämän sinne. Poliisi on kytkenyt epäillyn tekopaikalle usean DNA-näytteen ja muun muassa telepaikkatietojen avulla.

Pojan puolustus väittää, että poika oli vain kuski tuntemattomaksi jääneelle "mustalle miehelle", jonka poika kyyditsi paikalle.

Pojan kertomus illan tapahtumista muuttui poliisikuulusteluissa.

Pelasi ennen tekoaan varastelupeliä

Osana tutkintaa pojan huoneessa oleva tietokone tutkittiin. Sieltä löytyi useita tietokonepelejä.

Kyseisenä päivänä poika oli pelannut Thief Simulator -peliä, jossa pitää murtautua asuntoihin ja varastaa tavaraa.

Poika peitti kasvonsa oikeudessa.

Poika sanoi kuulusteluissa pelanneensa tietokoneella sinä päivänä.

Poliisi kysyi kuulusteluissa, että oliko pelin pelaamisella joku yhteys siihen, että hän lähti illalla liikenteeseen.

Poika nauroi.

– Ei, en mie edes muistanut peliä.

Poliisi toteaa, että tietokoneelta löytyi myös muita "simulaattoripelejä", kuten peli nimeltä Drug Dealer Simulator.

Tähän poika reagoi kuulustelupöytäkirjan mukaan nauramalla ja peittämällä kasvonsa.

"Toi on nyt vähän läpän kuulosta"

Poliisin mielestä jotenkin "vähän herättää", jos pojalla oli tällaisia pelejä koneella.

– En tiiä, en kyllä noita viimeisiä kolmea muista. Mutta Thief mulla on koneella. En muista edes pelanneeni sitä silloin. Mikä Drug Dealer Simulator, poika vastasi ja nauroi taas.

Poliisi jatkaa kertomalla, että Thief Simulator-pelissä on ideana, että siinä mennään asuntoon ja sieltä varastetaan tavaraa.

Eli harjoittelet sillä sitä, miten asunnosta varastetaan tavaraa jäämättä kiinni? poliisi kysyi.

– Toi on nyt vähän läpän kuulosta, poika vastaa kuulusteluissa.

Poliisin mielestä on erikoista, että poika on tekopäivänä pelannut peliä, jossa harjoitellaan asuntoon tunkeutumista ja sitten illemmalla poika on tehnyt niin.

Poika vastasi tähän nostamalla harteita.

– En mä usko, että kukaan harjoittelisi murtautua kenenkään kämppään noiden videopelien avulla.

Syytetyn puhelimesta löytyi myös useita Telegram-viestiketjuja, joissa on linkkejä dark nettiin ja kerrotaan, että linkin takaa löytyy erilaisia väkivaltavideoita. Viestiketjuissa kehotettiin linkkaamaan, ennen kuin materiaali poistuu.