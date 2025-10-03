Pyhtään murhasta syytetty alaikäinen poika muutti tarinaansa täysin, kun poliisi kuulusteli häntä kahdeksatta kertaa.

17-vuotias poika oli jo myöntänyt seitsemällä kuulustelukerralla surmanneensa hänelle entuudestaan tuntemattoman perheenisän Pyhtäällä marraskuussa 2023.

Kahdeksannella kuulustelukerralla tarina kuitenkin muuttui. Aikaa 7. ja 8. kuulustelukerran välillä oli noin kaksi viikkoa.

Sen aikana poika oli vangittuna, ja hän oli vankilassa kirjoittanut paperille tämän täysin uuden kulun tapahtumista henkirikosyönä.

Aiemmin hän oli kertonut surmanneensa aikuisen miehen tämän kotona täysin "randomisti" ja odottaneensa poliisin pääsevän hänen jäljilleen.

Kahdeksannella kerralla poika kuitenkin muutti tarinaansa. Nyt hän myönsi vain kuskanneensa autolla tapahtumapaikalle "mustan miehen", joka oli tarjonnut hänelle rahaa.

Poika kertoo, että tämä mies oli jättänyt maksamatta kyydistä, ja poika oli seurannut tätä taloon asti. Siellä hän oli nähnyt, kuinka talon asukas surmattiin. "Musta mies" oli myös uhkaillut poikaa ja pakottanut tätä muun muassa siirtämään ruumista.

"Sellainen tarina"

Kun poliisi oli ensimmäistä kertaa kuullut pojalta tämän tarinan, poliisi ei tiennyt miten siihen tulisi suhtautua.

– No niin. Sellainen tarina, poliisi totesi kuulustelupöytäkirjan mukaan.

– Miten tähän pitäisi suhtautua? poliisi pohti.

Tarinaa käytiin kuulusteluissa sitten läpi kohta kohdalta.

Poika kertoi kuulusteluissa "keränneensä rohkeutta" seitsemän kuulustelukertaa ennen kuin uskalsi kertoa tuntemattomasta "mustasta miehestä", jonka hän otti kyytiin maksua vastaan.

Tuntomerkkejä miehestä hän osasi sanoa vain vähän ja ne olivat lähinnä vaatetukseen liittyviä.

Poika kertoi miehen puhuneen englantia, kun hän ohjasi tapahtumapaikalle.

Ainoat tuntomerkit, jotka poika osasi kertoa, olivat miehen ihonväri sekä koronamaski ja vähän vaatetusta ilman erityisiä yksityiskohtia.

– Vai tällainen tarina tällä kertaa. Minkä takia sinä et ole kertonut aikaisemmin tämmöistä tarinaa, poliisi kysyi lopulta.

Poika vetosi pelkoon.

– Pelkäsit tuntematonta mustaa miestä. Onko hän ottanut yhteyttä sen jälkeen? poliisi kysyi.

Poika vastasi kieltävästi.

Poika sanoi, että hänen olisi pitänyt kertoa aikaisemmin.

– Tästä tarinasta tekisi uskottavamman se, kun olisit kertonut vähän aikaisemmin, poliisi totesi.

Poika vastasi, että hänen olisi pitänyt kertoa aikaisemmin.

Syyttäjän mukaan poika ajoi miehen talolle keskellä yötä, murtautui tämän taloon ja surmasi talon asukkaan.

Nelikymppinen mies löydettiin seuraavana päivänä pihaltaan elottomana. Henkirikos oli pimeänä noin puolitoista vuotta.

