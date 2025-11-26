Kanta hyväksyttiin äänin 402 puolesta, 250 vastaan ja kahdeksan tyhjää.
Suomalaismepeistä asetuksen höllennyksien puolesta äänestivät EEP:n kokoomusmepit Mika Aaltola, Pekka Toveri ja Aura Salla. Ryhmän Sirpa Pietikäinen äänesti vastaan.
Asiaa puolsivat myös perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen ja Renew-ryhmän mepit Elsi Katainen (kesk.) ja Anna-Maja Henriksson (r.).
Vastaan äänestivät SDP:n Maria Guzenina, vihreiden Maria Ohisalo ja Ville Niinistö sekä vasemmistoliiton mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. Poissa olivat koronatartunnan saanut SDP:n Eero Heinäluoma ja Renewin Katri Kulmuni (kesk.), joka sai hiljattain lapsen.
Metsäkatoasetuksen piti tulla voimaan jo ensi vuoden alussa. Jotta lykkäys ehtii astua voimaan, parlamentin on nyt neuvoteltava asiasta jäsenmaiden kanssa ja saatava sopu lykkäyksestä vuoden loppuun mennessä.
Luontojärjestö WWF moitti EU:n toimintaa asiassa keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa. Se huomautti, että nyt metsäkatoasetuksesta päätettiin myös poistaa paperituotteet kokonaan.
WWF:n mukaan EU:n poukkoileva päätöksenteko luo yrityksille epäreilua ja täysin ennakoimatonta pelikenttää.
– Tilanne metsäkatoasetuksen ympärillä on luisunut kaoottiseksi. Aiemmin syksyllä puhuttiin, että pitäisi korjata tietoteknisiä ongelmia, mutta nyt asetusta ollaan repimässä auki. Komission pitäisi siivota tämä sotku ja pitäytyä sovitussa, järjestön kansainvälinen metsäasiantuntija Maija Kaukonen sanoi.
– Painotuotteiden poistaminen asetuksesta olisi erittäin vahingollista. Eurooppaan tuodaan paljon paperia, jonka tuotannon tieltä on raivattu metsiä, hän lisäsi.
Järjestön tutkimuksen mukaan näiden tuotteiden kulutus on hävittänyt maailmanlaajuisesti 149 miljoonaa puuta vuosina 2021–2023. Tämä tarkoittaa sitä, että joka minuutti menetettiin sata puuta.