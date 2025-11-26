Juuri nyt Avaa

Lisäksi yritysten metsäkatoa koskevan huolellisuusvelvoitteen on jatkossa koskettava vain yritystä, joka ensimmäisenä tuo tuotteen EU-markkinoille, ei toimitusketjun myöhempiä toimijoita.

Höllennysten myötä suurten yrityksien olisi noudatettava säädöstä vuoden 2026 lopusta alkaen. Pienten ja keskisuurten yritysten puolestaan tulee noudattaa säännöstä heinäkuun 2027 alusta lähtien.

Se kieltää tiettyjen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon, naudanlihan ja soijan, tuonnin EU:n markkinoille.

Suomalaisäänet jakaantuivat

Kanta hyväksyttiin äänin 402 puolesta, 250 vastaan ja kahdeksan tyhjää.

Suomalaismepeistä asetuksen höllennyksien puolesta äänestivät EEP:n kokoomusmepit Mika Aaltola , Pekka Toveri ja Aura Salla . Ryhmän Sirpa Pietikäinen äänesti vastaan.

Asiaa puolsivat myös perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen ja Renew-ryhmän mepit Elsi Katainen (kesk.) ja Anna-Maja Henriksson (r.).

Vastaan äänestivät SDP:n Maria Guzenina, vihreiden Maria Ohisalo ja Ville Niinistö sekä vasemmistoliiton mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. Poissa olivat koronatartunnan saanut SDP:n Eero Heinäluoma ja Renewin Katri Kulmuni (kesk.), joka sai hiljattain lapsen.