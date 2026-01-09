EU-maat hyväksyvät EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välisen vapaakauppasopimuksen, kertovat uutistoimistot AFP ja Ritzau diplomaattilähteiden perusteella.
Uutistoimistojen mukaan jäsenmaiden enemmistö on asettunut Mercosur-sopimuksen tueksi.
Sopimus synnyttää maailman suurimman vapaakauppa-alueen. Mercosur-maihin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi eilen, että Ranska äänestää Mercosur-sopimuksen hyväksymistä vastaan.
Sopimusta aiemmin Ranskan tavoin vastustanut Italia sen sijaan vaikutti kääntyneen sopimuksen kannalle, sillä maan ulkoministeri Antonio Tajani kiitteli keskiviikkona sopimuksen tuottamia valtavia hyötyjä.