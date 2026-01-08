EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välinen sopimus synnyttäisi maailman suurimman vapaakauppa-alueen. EU-maiden on määrä äänestää sopimuksesta perjantaina.

Ranska äänestää EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymistä vastaan, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Macronin mukaan äänestyspäätöksen taustalla on Ranskan parlamentin yksimielinen sopimusta vastustanut kanta.

EU-maiden on määrä äänestää perjantaina vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä. Sopimus synnyttäisi maailman suurimman vapaakauppa-alueen.

Mercosur-maihin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay. Sopimusta on valmisteltu jo yli 25 vuoden ajan.

Sopimuksen solmiminen lykkääntyi viime kuussa Italian ja Ranskan vastustuksen vuoksi. Ne ovat nostaneet esiin erityisesti maatalouteen liittyviä huoliaan. Sittemmin EU-komissio on esitellyt asiassa erilaisia vastaantuloja, kuten muutoksia maatalouden rahoitukseen.

EU:n maatalousministerit käsittelivät asiaa keskiviikkona Brysselissä. Kokoukseen osallistunut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoo pitävänsä hyvänä sitä, että komissio on liikahtanut asiassa ja puuttunut esitettyihin huolenaiheisiin.

Essayah ennustaa läpimenoa

Essayah ennakoi, että Italia tulee tällä kertaa kannattamaan sopimusta. Keskiviikkona Italian ulkoministeri Antonio Tajani jo kiitteli sopimuksen tuottamia valtavia hyötyjä. Jos Italia kääntyy sopimuksen kannalle, se todennäköisesti takaisi riittävän enemmistön Ranskan ja esimerkiksi Puolan vastustuksesta huolimatta.

– Oma veikkaukseni on, että se olisi menossa läpi. Mutta koskaan ei voi olla varma, ennen kuin näkee loppupelin, mitä siellä tapahtuu, Essayah arvioi STT:lle.

– Onhan siinä komission puheenjohtajankin puolelta aika paljon poliittista arvovaltaa pelissä tämän sopimuksen suhteen.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on määrä matkustaa Brasiliaan allekirjoittamaan sopimus hyvin pian jäsenmaiden hyväksynnän jälkeen, mahdollisesti jo maanantaina.

EK: Viennin osalta valtavasti potentiaalia

Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) sopimusta odotetaan positiivisin mielin. Johtaja Timo Vuori sanoo, että sopimuksella olisi paljon myönteisiä vaikutuksia paitsi EU:n ja Suomen talouden myös suurvaltapolitiikan näkökulmasta.

– Tätä kautta EU mielestäni vahvistaisi asemaansa suurvaltataistelussa: kuka on kenenkin kaveri poliittisesti ja taloudellisesti. Varsinkin kun Yhdysvallat on Latinalaisessa Amerikassa nyt haastanut tiettyjen maiden hallituksia, niin voi olla, että alueen maat sitoutuvat mielellään myös EU:n kanssa kaupassa tiiviimpään yhteistyöhön, hän sanoo STT:lle.

Vuori korostaa, että Suomen viennin osalta Mercosur-alueella on valtavasti potentiaalia. Sinne suuntautuu tällä hetkellä vain alle kaksi prosenttia maamme kokonaisviennistä. Jos sopimus saadaan hyväksyttyä, yli 90 prosenttia tullinimikkeistä vapautuu kokonaan tulleista asteittain 15 vuodessa.

– Käytännössä se lisää meidän mahdollisuuksiamme viedä sinne tuotteita kilpailukykyiseen hintaan, Vuori sanoo.

Hän nostaa mahdollisina vientialoina esiin esimerkiksi kaivosteknologian, ympäristöteknologian, terveysteknologian ja metsäteollisuuden.

Vuori huomauttaa, että sopimuksella olisi myönteisiä vaikutuksia viennin lisäksi myös tuontiin. Mercosur-maista on saatavilla esimerkiksi kaivannaismineraaleja, joilla voitaisiin korvata niiden nykyistä tuontia Kiinasta.