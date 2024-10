WWF:n karu raportti: Villieläinten kannat ovat kutistuneet keskimäärin 73 prosenttia 50 vuodessa

– Living Planet -indeksi, joka kertoo luonnon monimuotoisuuden tilasta, on tipahtanut 73 prosenttia miinukselle eli siinä mitataan lajipopulaatioiden keskimääräistä muutosta vuosien 1970 - 2020 välisenä aikana, tiivistää WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen .

Huonoimmin menee sisävesilajeilla

Suurin syy villieläinten kantojen kutistumiseen on elinympäristöjä tuhoava maankäyttö. Myös saastuminen, vieraslajien leviäminen ja ilmastonmuutos heikentävät monien lajien elinmahdollisuuksia.

– Kaikista huonoimmin menee sisävesielinympäristössä elävillä lajeilla. Siellä miinusmerkki on - 85 prosenttia, kertoo Luukkonen.

Suurin hätä on Etelä-Amerikan lajeilla, joita uhkaa muun muassa Amazonin alueen metsäkato.

Suomessa metsälajit ahdingossa

Meillä Suomessa huonoin tilanne on metsissä elävillä lajeilla.

– Metsäluontotyypeistämme lähes 80 prosenttia on uhanalaisia. Metsäluonto on meillä hyvin uhanalainen ja se näkyy lajien tilassa. Myös Itämeri on huonossa kunnossa ja siellä se näkyy vaikkapa kalakantojen huonona tilanteena. Esimerkiksi Itämeren lohen kalastus pitäisi välittömästi lopettaa tai ainakaan ei pitäisi antaa ensi vuodeksi lainkaan kalastuskiintiöitä, esittää Luukkonen.