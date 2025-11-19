EU-maat haluavat lykätä kiistellyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa.
Jo kertaalleen vuodella lykättyä metsäkatoasetusta halutaan lykätä vielä vuoden verran lisää, niin että se astuu voimaan ensi vuoden lopulla.
Aiemmin tarkoitus oli saattaa uudet säännöt voimaan ensi vuoden alussa.
Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, soijan, palmuöljyn, kahvin, puun ja naudanlihan, tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat metsäkatoa.
Näitä tuotteita tuovien yrityksien on jatkossa raportoitava tuotteen alkuperästä tarkasti.
Vastustajat: Kustannukset ovat kohtuuttomat
Lykkäystä tuki EU-maiden enemmistö, mutta aikataulumuutos pitää hyväksyä vielä myös EU-parlamentissa.
Jäsenmaiden enemmistö haluaa lykkäämisen lisäksi ottaa asetuksen sisällön uuteen tarkasteluun huhtikuussa, ennen kuin se on ehtinyt edes astua voimaan.