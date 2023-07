EU:n ennallistamisasetus selviytyi parlamentin äänestyksestä, Suomi vastusti: "Luonto voitti"

Asetus on ollut vaarassa kaatua parlamentin suurimman ryhmän, eli konservatiivipuolueita edustavan EPP-ryhmän ja muiden oikeistoryhmien vastustukseen. Ympäristövaliokunta ei kesäkuun lopun äänestyksessä antanut asetukselle tukeaan, vaan esitti komission esityksen hylkäämistä.

Ennallistamisasetus on nostattanut paljon kuohuntaa. Parlamentin täysistuntoa Strasbourgissa ovat saatelleet sekä asetusta vastustavat että kannattavat mielenosoitukset.

Tiukka aikataulu ennen vaaleja

– Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on elintärkeää, mutta tämä asetus sisältää epärealistisia vaatimuksia ja asettaa erilaisissa lähtökohdissa olevat jäsenmaat samalle viivalle ennallistamistoimien suhteen. Lopputulema on nyt melkoinen sillisalaatti, ja seuraavaksi pitää perata tarkkaan läpi äänestystulokset ja niiden vaikutukset, Katainen sanoi tiedotteessa.

Kataisen mukaan on epävarmaa, saadaanko kolmikantaneuvotteluja vietyä läpi ennen ensi vuoden EU-vaaleja. Prosessi on ollut vaikea.

Kokoomuksen Sarvamaa ja Pietikäinen erimielisiä

Vastaan äänesti myös kokoomuksen EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa . Hänen mukaansa lopputulos on karvasta kalkkia etenkin suomalaisille maan- ja metsänomistajille sekä ruoantuottajille.

– Siellä on mukaan leivottuna nyt viime hetken kantoja sieltä täältä, enkä usko että ennallistamisesityksen puolesta äänestäneet europarlamentaarikot tietävät, millaisesta kokonaisuudesta he loppupeleissä äänestivät, Sarvamaa arvioi tiedotteessa.

– Keskustelussa on ollut shokeeraavan paljon tahallista vääristelyä ja harhaanjohtamista. Se on erityisen surullista, sillä kysymyksessä on koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaiseva asia, Pietikäinen sanoi.