Mikkeliin ilmestyi kiekkoileva Harkimo vähin äänin – taustalla puhelu Olli Jokiselle

18-vuotias Harkimo on entisen Jokerit-omistajan ja kiekkovaikuttajan Hjallis Harkimon nuorin poika. Hän on pelannut kolme edellistä täyttä kautta South Kentin koulun joukkueessa juniorisarjaa. Tällä kaudella Harkimo on käynyt kokeilemassa kanadalaisessa juniorisarjassa BCHL:ssä parin ottelun verran, lisäksi tältä syksyltä on vyöllä Yhdysvaltain puolelta NAHL-sarjasta viisi ottelua.