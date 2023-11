Raiskauksesta syytetty Tappara-pelaaja palaa joukkueen toimintaan

Rönniä vastaan nostettiin raiskaussyyte Helsingin käräjäoikeudessa lokakuussa. Asian käsittelypäivä on 12.3.2024. Epäilty rikos tapahtui kesällä 2021 Helsingissä. Nykyään 19-vuotias Rönni oli tuolloin vielä alaikäinen.

Nyt tilanne muuttuu. Rönni on mukana joukkueen päivittäisessä toiminnassa tästä päivästä alkaen.

– On hyvä muistaa, että Suomessa tuomiovalta on oikeuslaitoksella ja syyttömyysolettama on oleellinen osa sekä ihmisoikeuksia että suomalaisia oikeusperiaatteita. Annamme nyt oikeuslaitoksen tehdä työnsä rauhassa, Tamhockey Oy:n toimitusjohtaja Mika Aro sanoo seuran tiedotteessa.