Eurooppaa korventaa nyt historiallisen ankara kuumuus – "Tällä tavalla se ilmastonmuutos näkyy"

Puistot ja nurmikentät ovat kuivuuden myötä monessa Euroopan kaupungissa muuttuneet vihreistä ruskeiksi. Suurtenkin jokien vedenkorkeus on laskenut ja esimerkiksi Rein-joella vesikuljetukset ovat hätää kärsimässä. Metsäpalojen liekit ovat jo nyt aiheuttaneet mittaushistorian laajimmat tuhot ja palokausi jatkuu edelleen. Euroopan komission tutkimuskeskuksen mukaan kuivuus on pahin kenties 500 vuoteen.

– Ilmastonmuutoksen myötä koemme enemmän tällaisia ääreviä tilanteita kuten paikalleen jämähtäneitä helleaaltoja, jotka johtavat usein kuivuuteen ja toisaalta matalapaineet saattavat kulkea samaa reittiä ja se sitten taas tuottaa tulvaongelmia. Kun arktinen alue lämpenee, niin se muuttaa koko pohjoisen pallonpuoliskon sääjärjestelmien käyttäytymistä ja se muutos on myöskin käynnissä, sanoo Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas.

"Emme voi enää pysäyttää jäätiköiden sulamista"

– Olemme koko ajan rikkoneet ennätyksiä. Niitä rikottiin viime vuonna Kanadassa ja Euroopassa ja nyt taas rikotaan joitakin ennätyksiä. Tällä tavalla se ilmastonmuutos näkyy. Toki säässä on myös luonnollista vaihtelua eikä kaikkea pidä selittää ilmastonmuutoksella, muistuttaa Taalas.

– Jäätiköt tulevat sulamaan jopa tuhansien vuosien ajan, ja muualla tämä tulee vaikuttamaan meriveden pinnan nousuun. Puhutaan puolen metrin molemmin puolin olevasta merenpinnan noususta per vuosisata. Se on menetetty peli. Sen sijaan sääilmiöiden kielteinen kehitys voidaan pysäyttää noin 2060-luvulla, jos me onnistumme päästöjen rajoittamisessa, uskoo Taalas.