Heinäkuu oli mittaushistorian kuumin kuukausi maapallolla, arvioi Yhdysvallat

– Tämä uusi ennätys on yksi lisäaskel sillä pelottavalla ja tuhoisalla polulla, jolle ilmastonmuutos on ajanut maapallon, kommentoi NOAA:n johtaja Rick Spinrad organisaation lausunnossa.

Heinäkuu on tyypillisesti maapallon kuumin kuukausi. Edellinen ennätys rikottiin vuonna 2016, ja myös vuosina 2019 ja 2020 yllettiin vastaavaan lukuun.

Yhdysvaltain arviossa on eroa EU:n Copernicus-ohjelman vastaavaan, jonka mukaan kulunut heinäkuu olisi ollut mittaushistorian kolmanneksi kuumin. Ilmastotieteissä on tavanomaista, että eri organisaatioiden datassa on pieniä eroja.